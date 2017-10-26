محكمة بحرينية تؤيد حل جمعية “وعد” المعارضة

“القدس العربي-(وكالات): اعلنت وزارة العدل في البحرين أن محكمة الاستئناف العليا أيدت الخميس قرارا قضائيا سابقا بحل جمعية العمل الوطني الديموقراطي المعارضة (وعد).

وتم حل الجمعية في 31 ايار/مايو بتهمة دعم “الإرهاب” وتبرير أعمال العنف في المملكة ذات الغالبية الشيعية التي تحكمها سلالة سنية.

وكان ابراهيم الشريف، المعارض السني العلماني مؤسس الجمعية، حكم عليه بالسجن بتهمة “التحريض على الكراهية” ضد النظام.

كما اشارت المحكمة الى ان وعد “اكدت وقوفها وتضامنها مع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، المنحلة بموجب حكم قضائي دانها بالطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، والانحراف في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف” ما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية”.

يشار الى ان زعيم جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان يقبع في السجن منذ العام 2014.

وتتهم منظمات حقوقية دولية البحرين بإسكات جماعات المعارضة وسجن عشرات من المعارضين الشيعة.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم احداث “الربيع العربي” قادتها الغالبية الشيعية التي يطالب قادتها بإقامة ملكية دستورية في المملكة الخليجية.