الفنانة السورية رشا رزق مرشحة لجائزة “غرامي” العالمية

لندن – “القدس العربي”: في إعلان مفرح، تلقى جمهور الفنانة السورية رشا رزق، خبر ترشيحها إلى جائزة “غرامي”. وقالت رزق، على حسابها الشخصي على “فيسبوك”، إنه تم ترشيحها للجائزة التي ترعاها “الأكاديمية الوطنية لتسجيل العلوم والفنون” في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورشحت رزق عن فئة أفضل فنان جديد وأفضل إلبوم موسيقي وفقا لمنشورها على “فيسبوك”.

ولدت رشا رزق في عام 1976، في دمشق. وظهرت موهبتها الموسيقية في الغناء منذ عمر مبكر، وبدأت بدراسة الموسيقى العربية في عمر التاسعة، شاركت في العديد من الأنشطة الموسيقية لفرق شابة أولها فرقة ليزر، ثم شكّلت مع إبراهيم سليماني فرقة “الأفق”، ثم شكّلا في عام 1996 فرقتهما الحالية “إطار شمع″ مع مجموعة من الموسيقيين. تقدّمت عام 1997 تقدمت إلى امتحان القبول للمعهد العالي للموسيقى بعد أسبوعين من التحضير مع المغنية لبانة القنطار. ودرست على أيدي غالينا خالدييفا و ناتاليا كيريتشينكا وتخرجت عام 2002م بتفوق. شاركت في عدة ورش عمل مع عدة مغنين منهم: شونا وينزلي، وغلوريا سكالكي، وفاليري فلوراك، ورتيبة الحفني، وميا بيسيلينك، وكارولين دوما في معهد الإيكول نورمال في باريس، ومع ميريديث مونك في دمشق. عملت لدى شركة الزهرة للإنتاج والدبلجة وقدمت معها العديد من الأعمال.