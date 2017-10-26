الصليب الأحمر يتهم دولا باستخدام خطاب “مجرد من الإنسانية” تجاه الجهاديين

“القدس العربي-(وكالات): اتهمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخميس عددا من الدول باستخدام خطاب “مجرد من الانسانية” تجاه الجهاديين الأجانب في سوريا والعراق، عبر التعبير عن رغبتها في “ابادتهم او افنائهم”.

وبعد أيام على تصريحات وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي التي دعتإلى “القضاء على أكبر عدد من الجهاديين”، أسف باتريك هاملتون، مساعد المدير الاقليمي في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط، “لخطاب سائد، استخدمته بعض الدول، تناول ضرورة، أو على الأقل الرغبة، في ابادة الأعداء الذين لا يزالون صامدين”.

وأضاف “ندعو مختلف الجهات الفاعلة إلى خفض تصعيد لهجتهم والبدء باستخدام خطاب أكثر احتراما للإنسانية التي نتقاسمها”.

لكن هاملتون رفض أن يذكر اي مسؤول او حكومة، الا أن الاشارة الى فرنسا بدت واضحة في كلامه.

وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر، صرحت بارلي لإذاعة فرنسية انه من الضروري “القضاء على أكبر عدد من الجهاديين” في الرقة، التي تمت استعادتها مؤخرا من تنظيم الدولة الاسلامية، مشيرة الى انهم إذا قتلوا في المعارك “فسيكون ذلك أفضل بكثير”.

وترغب فرنسا التي يشارك المئات من رعاياها في القتال في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية في عدم عودتهم من العراق وسوريا.

وبحسب مجلة “باري ما تش” الفرنسية الأسبوعية وصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، رصدت القوات الخاصة الفرنسية لمدة طويلة المقاتلين الفرنسيين في الموصل عبر طائرات مسيرة وأجهزة تنصت وأعطت العراقيين لائحة بالأهداف التي يجب القضاء عليها.

وقال هاملتون “نتفهم قلق الشعوب وحاجة الدول إلى تأمين الحماية، لكن يجب احترام القانون”.

وتطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمعاملة المعتقلين، بينهم الجهاديون الأجانب وعائلاتهم، “بإنسانية وطبقا للقانون”.

وختم قائلا “التجريد من الانسانية من قبل كافة الجهات يجب أن يتوقف. الجميع بحاجة لإيجاد وسيلة أكثر احتراما تجاه الآخر”.