بوجديمون يعلن عدم اجراء انتخابات جديدة بشأن انفصال كتالونيا

“القدس العربي”-(وكالات): -قال كارليس بوجديمون رئيس إقليم كتالونيا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إنه لن يدعو إلى إجراء انتخابات جديدة في الإقليم.

كان بوجديمون قد أعلن عن عقد مؤتمر صحفي في وقت سابق من اليوم وسط تكهنات واسعة النطاق بأنه سيدعو إلى إجراء انتخابات، ومن ثم تحقيق تنازل كبير في الأزمة الجارية، بشأن سعي كتالونيا للانفصال عن إسبانيا.

ولكن تم إلغاء المؤتمر، وبعد ذلك بساعات، ظهر بوجديمون أمام صحفيين تجمعوا في القصر الحكومي بكتالونيا، ورفض في كلمة مقتضبة إمكانية إجراء انتخابات جديدة.

وقال بوجديمون إنه “درس إمكانية” الدعوة لإجراء انتخابات من أجل نزع فتيل الأزمة السياسية الجارية، وسعى للحصول على تطمينات، لكن لم يصله من الحكومة المركزية الإسبانية ما يفيد بأن نتيجة الانتخابات ستحترم، وأنه لن يحدث تدخل مباشر في كتالونيا.