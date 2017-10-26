التحالف الدولي يقر بمقتل 51 مدنيا إضافيا في ضربات جوية

“القدس العربي”-(وكالات): أقر التحالف الدولي المناهض للجهاديين في سوريا والعراق بقيادة الولايات المتحدة الجمعة بمقتل 51 مدنيا إضافيا في ضربات جوية، ما يرفع اجمالي الضحايا الى “ما لا يقل” عن 786 مدنيا قضوا في ثلاثة أعوام.

واوضح التحالف في بيان انه أنهي في ايلول/سبتمبر درس 127 بلاغا عن احتمال سقوط ضحايا مدنيين بينها 105 أعتبر انها تفتقر الى الصدقية وستة بلاغات سبق ان تم درسها.

في المقابل، أفاد التحالف إن الصدقية تنطبق على 16 بلاغا تشمل عمليات قصف بين 17 شباط/فبراير و20 آب/أغسطس 2017 وخلفت مقتل 51 مدنيا اضافيا.

وقالت قيادة القوات الامريكية في الشرق الاوسط في بيان “حتى اليوم، واستنادا الى معلومات متوافرة، يرجح (التحالف) ان ما لا يقل عن 786 مدنيا قتلوا في شكل غير متعمد في ضربات للتحالف” منذ بدء حملته على تنظيم الدولة الاسلامية في آب/اغسطس 2014.

وحتى نهاية ايلول/سبتمبر، فان 519 بلاغا كانت لا تزال قيد الدرس.

وشن التحالف في ثلاثة أعوام 27 الفا و566 ضربة على تنظيم الدولة الإسلامية ادت الى 1266 بلاغا عن احتمال سقوط مدنيين. لكن 194 فقط من هذه البلاغات اعتبر انها تحظى بصدقية.

إلى ذلك، أكدت قيادة القوات الأمريكية ان العملية الدولية أتاحت حتى الان استعادة 95 في المئة من المناطق التي كان سيطر عليها الجهاديون، ما أدى الى “تحرير 6,9 ملايين من السوريين والعراقيين”.

وذكر البيان بان قوات الأمن العراقية التي قام التحالف بتدريب 120 ألف عنصر منها، خسرت خلال معركة استعادة الموصل بين تشرين الاول/اكتوبر 2016 وتموز/يوليو 2017 ما بين 1200 و1500 من عناصرها فضلا عن اصابة نحو ثمانية آلاف.

من جهتها، خسرت قوات سوريا الديموقراطية، الائتلاف العسكري الكردي العربي، نحو 1100 من مقاتليها في مواجهات لا تزال مستمرة لطرد الجهاديين من محافظتي دير الزور والرقة السوريتين.