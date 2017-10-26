مقتل جندي إماراتي من التحالف العربي في نجران السعودية 

“القدس العربي”- (وكالات): أعلنت الإمارات، اليوم الخميس، مقتل أحد جنودها المشاركين في “التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن”، بمنطقة نجران جنوبي السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، عن القيادة العامة للقوات المسلحة، مقتل العريف أول سعيد مطر علي الكعبي، في نجران، ضمن مشاركة قواتها في عمليتي “عاصفة الحزم” و”إعادة الأمل”، في إطار التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل عن ظروف مقتله.

يأتي هذا الإعلان بعد نحو 10 أيام ، من مقتل طيارين إماراتيين إثر سقوط طائرتهما نتيجة خلل فني أثناء أداء مهمتهما ضمن عمليات قوات التحالف العربي في اليمن.

وتعتبر الإمارات، ثاني أكبر دولة بعد السعودية من حيث المشاركة بقوات جوية في عمليات التحالف العربي باليمن.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن ضد جماعة “الحوثي” وقوات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، استجابة لطلب الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكريًا، في محاولة لمنع سيطرة “الحوثيين” وحلفائهم، على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى بقوة السلاح.