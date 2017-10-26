ما موقف هاري كين من اللعب أمام مانشستر يونايتد؟

“القدس العربي”: تعمد المدير الفني لتوتنهام ماوريسيو بوتشيتينو مناورة نظيرة في مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، قبل مباراتهما معًا المُقرر لها يوم السبت المُقبل على ملعب “أولد ترافورد” في قمة الجولة العاشرة للدوري الإنكليزي الممتاز، وذلك بتحفظه في حديثه عن موقف الهداف هاري كين من اللعب ضمن التشكيلة الأساسية في المباراة القادمة.

وكان صاحب الـ 24 عامًا قد خاض ثلاث مباريات من الوزن الثقيل في غضون ثمانية أيام، بدأها بمواجهة بورنموث فور العودة من تصفيات كأس العالم، ثم واجه ريال مدريد وليفربول يومي الثلاثاء والأحد الماضيين، قبل أن يُريحه المدرب الأرجنتيني أمام وست هام في صدمة الأربعاء.

وانحنى فريق الديوك أمام جاره اللندني بنتيجة 2-3، بعدما كان متقدمًا في النتيجة بثنائية نظيفة حتى أول عشر دقائق من زمن الحصة الثانية، ليودّع السبيرس مسابقة كأس الرابطة الإنكليزية للأندية المحترفة، ويَخسر مُبكرًا أولى البطولات الأربع التي يُنافس عليها هذا الموسم.

وسُئل مدرب ساوثمبتون السابق عما إذا كان سيُجلس هاري كين على المقاعد أمام شياطين مسرح الأحلام، حتى لا يستفيد منه أكثر أمام أصدقاء رونالدو في موقعة الأول من نوفمبر، فأجاب لشبكة be IN قائلاً “سنرى سنرى. إننا بحاجة لإعادة ترتيب أوراقنا، إننا نخوض مباراة كل ثلاثة أيام، لذلك سنضطر لتطبيق مبدأ المداورة في المباريات القليلة المُقبلة حتى لا نُصاب بالتعب”.

وسيخوض توتنهام معركة زعيم إنكلترا على المستوى المحلي، وهو في المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن رجال جوزيه مورينيو الذين يحتلون المركز الثاني بنفس الرصيد، وكليهما خلف المتصدر مانشستر سيتي بخمس نقاط.