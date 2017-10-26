الاتحاد الإنكليزي ينهي الجدل حول إعادة مباراتي أرسنال والسيتي

“القدس العربي”: أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، اعتماد نتيجة مباراتي أرسنال ضد وست نوريتش سيتي ومانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون في مسابقة كأس الرابطة للأندية الإنكليزية المحترفة، وذلك ردًا على الشائعات التي ترددت حول إمكانية إعادة المباراتين.

وأعتقد البعض أن كلٍ من بيب غوارديولا وآرسن فينغر وقعا في المحظور، بإجراء تبديل رابع في الوقت الإضافي لمباراتي منتصف الأسبوع، على اعتبار أن قوانين أقدم وأعرق اتحاد كرة قدم في العالم، لا تسمح حتى الآن بإجراء التغيير الرابع إذا أمتدت المباراة لـ 120 دقيقة، على غرار تعديلات الفيفا الأخيرة مع الرئيس السويسري جياني إنفانتينو.

إلا أن الاتحاد الإنكليزي أقر بصحة موقف المدفعجية والفريق السماوي، بنشر هذا البيان المُقتضب “لكل فريق الحق في إجراء تبديل رابع إذا انتهى الوقت الأصلي للمباراة وامتدت لأشواط إضافة، لكن غير ذلك، فالتغييرات المسموح بها لكل فريق ثلاثة فقط”.

والطريف أن أرسنال والسيتي تأهلا بمساعدة ركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل، لينضما لقائمة المتأهلين للدور ربع النهائي رفقة مانشستر يونايتد، تشيلسي، ليستر سيتي، بورنموث ووست هام يونايتد، قبل إجراء مراسم القرعة غدًا الجمعة.