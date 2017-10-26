بث مباشر يعرض شخصين في وقت واحد… جديد “انستغرام”  

لندن – “القدس العربي” : صار بالإمكان عبر انستغرام الظهور ببث مباشر لشخصين. حيث تعمل الشركة الرائدة في عالم مواقع التواصل الاجتماعي، على ميزة جديدة في البث المباشر وهي إمكانية إضافة شخص آخر ضمن البث ليظهر معك.

وأثناء البث المباشر ستجد زر add في زاوية الشاشة وبالضغط عليه يتم عرض قائمة المشاهدين من الأصدقاء لاختيار أي منهم وضمّه للبث المباشر. هذا يعني أن البث المباشر أصبح بإمكانه عرض شخصين معا، ويمكنك في أي وقت إزالة الشخص الحالي وإضافة غيره.

وعبر ظهور شخصين في البث المباشر يمكن زيادة التفاعل وبالتالي معدل بقاء المستخدم ضمن التطبيق نفسه وهذا ما تطمح إليه انستغرام دائما. وللحصول على الميزة عليك تحديث تطبيق انستغرام سواء على أندرويد أوآيفون.

وانستغرام هو تطبيق مجاني لتبادل الصور وشبكة اجتماعية أيضا، أطلق في أكتوبر عام 2010. يتيح للمستخدمين التقاط صورة، وإضافة فلتر رقمي إليها، ومن ثم مشاركتها في مجموعة متنوعة من خدمات الشبكات الاجتماعية، وشبكة إنستغرام نفسها. وتضاف الصور على شكل مربع، على غرار Instamatic كوداك وصور بولارويد، على النقيض من نسبة أبعاد 4:3 تستخدم عادة بوساطة كاميرات الهاتف المحمول. ففي البداية كان دعم انستجرام على الآي فون، والآي باد، والآي بود تاتش، في أبريل 2012 إضافة إنستجرام دعم لمنصة الأندرويد. يتم توزيعه عبر متجر آيتونز وجوجل بلاي.

في يونيو 2013 جرى وضع تطبيق تصوير الفيديو بالشكل المتقطع للمستخدمين.