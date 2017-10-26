في أمريكا أيضا تعنيف طالب بـ “وحشية”

لندن -” القدس العربي”: في العادة تنتشر في عالمنا العربي، أخبار الحوادث المدرسية حول تعنيف التلامذة، لكن يبدو أن الأمر يتكرر على الدوام في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا. فبعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لتعنيف وحشي لأحد التلامذة، استنفرت وزارة التعليم الأمريكية وطالبت بتوقيف المسؤول الإداري عن هذا الفعل “المتخلف والرجعي”.

ووفق صحيفة “دايلي ميل”، فإن مساعد مدير في إحدى المدارس الأمريكية أوقف بعد أن ظهور مقطع فيديو وهو يعنف أحد التلاميذ بطريقة وحشية. وأكدت الصحيفة أن توماس بيكون، ظهر في الفيديو وهو يعنف أحد التلاميذ أمام رفاقه. واتهم الطالب أماري بيمبرتون (15 عاما) الإداري بيكون بالاعتداء عليه في كافيتيريا المدرسة.

لكن مساعد المدير قال للشرطة إنه كان يحاول إخراج التلميذ من الكافتيريا، لكنه رفض أن ينصاع لأمره، مضيفا: “حاولت مرافقته خارج المقهى بهدوء لكنه رفض، كما أنه وجه لكمات لأحد الأساتذة الذي كان يحاول إخراجه معي”، وتابع “حاولت أن أكون لطيفا لكن التلميذ أبدى مقاومة فسقطنا على الأرض معا”.

إلا أن جنيفر بيمبرتون، أم التلميذ قالت “ابني لم يبد أية مقاومة. يمكن للجميع ملاحظة ذلك عبر الفيديو”. وأصدرت المدرسة بيانا قالت فيه إنه تم إيقاف مساعد المدير.