وزيرة إسرائيلية: فوز منتخبنا في الإمارات هو إصبع بعين أبوظبي

الناصرة ـ “القدس العربي” من وديع عواودة:

قالت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغف اليوم الخميس إن فوز الفريق الرياضي الإسرائيلي بميدالية ذهبية وأخرى برونزية ضمن مسابقات رياضية شهدتها الإمارات العربية المتحدة هو إصبع بعين أبو ظبي التي فرضت “تعتيما” على البعثة الرياضية من إسرائيل ومنعت رفع علمها وأداء نشيدها القومي.

ريغف المعروفة بإطالة اللسان والمواقف المتطرفة اعتبرت أن فوز رياضيين من إسرائيل في أبو ظبي انتصارا أيضا عليها. كما قالت إن العلم والنشيد القومي الإسرائيليين اللذين يرتفعان عاليا في كل مكان عدا في مرافق أبو ظبي “منصة الظلمة والإقصاء” المنافية للروح الرياضية الأوليمبية.

وتابعت “من ظن أنه يمكن إذلال إسرائيل فقد تلقى إصبعا إسرائيلية بالعين والعار كل العار لاتحاد الجود العالمي”. وقد فازت طال فليكر بميدالية ذهبية في مسابقة جودو فيما فاز زميلها غيلي كوهن بميدالية برونزية لمسابقة جودو أخرى. وبثت القناة الإسرائيلية العاشرة الليلة بثا مباشرا من أبو ظبي.

وكانت شركة الطيران التركية رفضت يوم الاثنين الماضي نقل المنتخب الاسرائيلي، وذلك بسبب عدم حيازة أعضاء المنتخب لتأشيرة الدخول إلى الإمارات. فاضطر المنتخب إلى الانتظار حتى يوم الثلاثاء، للتوجه إلى أبو ظبي عن طريق عمان.

وكانت القناة الإسرائيلية العاشرة نقلت عن أحد المشاركين، ماريون أوري ساسون، قوله “نحن إسرائيليون، ولذلك ستكون الحراسة معززة علينا. لن نتجول هناك، فنحن لسنا في نزهة، وإنما جئنا لننافس ونفوز″، على حد قوله.

وقال أحد مدربي المنتخب: “نحن مثل وحدة خاصة تسافر إلى دولة معادية، وعليها أن تنجز مهمة. لقد واجهنا الشأن السياسي قبل مباراة أوري في الألعاب الأولمبية ضد الخصم المصري”.