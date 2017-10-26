كورتني كارداشيان تنفي حملها من الجزائري يونس بنجميا

لندن -” القدس العربي”: بعد كثرة الشائعات التي طالتها بأنها حامل، خرجت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان عن صمتها ونفت الإشاعات التي طالتها.

وكانت مجلة “غارزيا” المتخصصة بأخبار النجوم، قالت إن الشقيقة الكبرى في عائلة كارداشيان كورتني أكدت خبر حملها في مقابلة معها، لكن كورتني قالت العكس. وكانت الأخبار قد تحدثت عن حمل نجمة تلفزيون الواقع بطفلها الرابع، والأول من صديقها الجزائري يونس بنجيماالذي يصغرها بـ 10 أعوام.

وقد غردت كورتني البالغة من العمر 38 عامًا على صفحتها على “تويتر” قائلة:” عندما سألوني إن كنت قد سمعت عن الشائعات التي طالتني مؤخرًا، أجبت نعم سمعت أني “حامل”، وتابعت في تغريده أخرى:” وقد وجدت الآن أنّ حديثي قد فُسّر بشكل غير صحيح كليًّا”.

يشار إلى أنّ هذه الشائعة قد أُطلقت في الوقت نفسه الذي تنتظر فيه شقيقاتها الأخريات من عائلة كاردشيان كيم وكلوي وكيلي، استقبالهنّ أيضًا مواليد جددا.