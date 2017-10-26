ظهور ملامح صدام وشيك بين رونالدو ورئيس الريال  

“القدس العربي”: أفادت تقارير إسبانية أن هداف ريال مدريد التاريخي كريستيانو رونالدو، أبلغ إدارة النادي وعلى رأسها فلورنتينو بيريز، بضرورة رفع راتبه السنوي، ليتساوى مع أصحاب أعلى الأجور في مقدمتهم الثنائي اللاتيني نيمار جونيور وليونيل ميسي.

وبحسب ما ذكرته شبكة دياريو غول الإسبانية، فإن قائد المنتخب البرتغالي بعث رسالة واضحة وصريحة لرئيس النادي الملكي، مفادها باختصار أنه غير سعيد، كونه يحصل على راتب أقل من منافسه التقليدي في برشلونة ميسي، ويرُيد آجلاً وليس عاجلاً تحسين راتبه الأسبوعي الذي يتجاوز 400.000 يورو لـ 550.000.

وأشار نفس المصدر الإسباني، إلى أن حصول الدون على جائزة أفضل لاعب في العالم للمرة الخامسة في مسيرته، جعله أكثر قوة من أي وقت مضى للتقدم بطلب لرفع راتبه للتوقيع على عقد جديد، بدلاً من العقد الذي وقع عليه أواخر العام الماضي، وبموجبه من المفترض أن يبقى في “البيرنابيو” حتى منتصف 2021.

وسبق لصحيفة “الماركا” القريبة من المعسكر المدريدي، أن أكدت في وقت سابق من هذا الشهر، رفض رجل الأعمال الإسباني فكرة تحسين عقد رونالدو مرتين خلال أقل من عام واحد، لكن بعد فوز صاروخ ماديرا بجائزة الشخصية المُفضلة للمرة الثانية على التوالي، ربما يرضخ الرئيس لشروط النجم المُدلل، أو قد يحدث صدامًا عنيفًا إذا أصر كل طرف على موقفه حتى فصل الصيف المُقبل.

وادعت تقارير أخرى أنه إذا لم يحدث اتفاق على العقد الجديد بشروط أفضل لاعب في العالم، فسوف تعود الشائعات في فصل الصيف، ومعها قد يدخل باريس سان جيرمان على الخط أو مانشستر يونايتد.