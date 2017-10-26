ما حقيقة انفصال الممثلة المصرية ياسمين صبري عن زوجها ؟

لندن -” القدس العربي”: بعد تحوّلها إلى نجمة أولى، ها هي الأخبار السيئة تلاحق الممثلة المصرية ياسمين صبري على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد تأكيدات من مصادر مقربة منها حول طلاقها من زوجها.

وكانت الممثلة التي لفتت الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي، وفوزها بمقعد تمثيلي مكان هيفاء وهبي في الفيلم المنتظر “الديزل”، قالت قبل ثلاثة أسابيع، في برنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدّمه إسعاد يونس على قناة CBC، أنها متزوّجة قبل سنوات من رجل يدعى محمد. اكتفت ياسمين بتلك المعلومة، من دون أن تعطي أيّ تفاصيل حول علاقتها وطبيعة عمل زوجها. لكن عاد موضوع زواج ياسمين إلى الواجهة، بعدما ضجّت صفحات الأخبار المصرية بخبر انفصال الممثلة عن زوجها. تلك الأخبار لم تؤكدها أو تنفها الممثلة، بل فضّلت إلتزام الصمت.

والسؤال الذي لا زال رائجا على مواقع التواصل، هل انفصلت ياسمين صبري عن زوجها؟