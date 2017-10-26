تنظيم “الدولة” يعلن مسؤوليته عن هجوم في نيجيريا

“القدس العربي”- (وكالات): أعلن تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) الإرهابي، في بيان، اليوم الخميس، مسؤوليته عن هجوم في شمال شرق نيجيريا أسفر عن مقتل 8 جنود ومدني وإصابة 5 أشخاص آخرين يوم الثلاثاء.

وقال البيان “صال عدد من جنود الخلافة على مواقع الجيش النيجيري في بلدة ساسو شمال شرقي نيجيريا حيث دارت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة ما أدى إلى هلاك 8 … واغتنم المجاهدون 3 سيارات رباعية الدفع″.

ولم يقدم التنظيم أدلة على مزاعمه.

وكانت تقارير سابقة تحدثت عن أن أشخاصا يُشتبه بأنهم من مقاتلي جماعة بوكو حرام قتلوا 8 جنود ومدنيا في هجوم في شمال شرق نيجيريا.

وأدت أعمال العنف التي تمارسها بوكو حرام إلى سقوط ما لا يقل عن 20 ألف قتيل وتسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم في شمال شرق نيجيريا مما يشكل ضغطا على الحكومة النيجيرية لإنهاء هذا الصراع.

وكان مفوض شرطة ولاية يوبي، عبد الملك سومونو، قال إن الهجوم وقع بالولاية مساء الثلاثاء على بعد نحو 25 كيلومترا من مدينة داماتورو عاصمة الولاية وخلف أيضا 6 جرحى من المدنيين.