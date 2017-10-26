المغنية البريطانية”ريتا اورا ” تدهش معجبتها السودانية في لندن-(فيديو)

“القدس العربي”-لندن: دلفت المطربة البريطانية ريتا اورا إلى مركز فني في غرب لندن لتحقق مفاجأة مذهلة لشابة سودانية تبلغ السادسة عشرمن عمرها ،تعتبر “ريتا ” مطربتها المفضلة.

تفاصيل القصة تعود إلى أن الشابة الصغيرة ليورا عزالدين طه كانت في ذات اللحظات تقوم بأداء أغنية لمطربتها المفضلة ريتا ، فى نفس الاستوديو في مركز “بورتوبيلو راقبى كلوب” والذي أنطلقت منه مسيرة النجومية للمغنية قبل سنوات.

النجمة الشهيرة دخلتإلى الأستديو بهدؤ وطلبت من مجموعة الأطفال المشاركين في ورشة عمل فنية أن يكتموا سر وقوفها خلف الشابة الصغيرة وهي تغني، ثم فاجأتها بالظهور والغناء معها، ثم أتبعتها بأداء أغنية لمجموعة العمل المشاركة في الورشة الفنية.

تلك المشاهد بثتها قناة “الاي تي في ” كسهرة ليوم الأحد الماضي، خلال برنامج “أغنيتك” المعروف بمفاجأة ضيوفه عبر ترتيبات مسبقة غير معلنة ،وذلك لإبراز قصة الضيف وتحفيزه وتحقيق دفعه معنويه له في المجال الذي يحبه .

ليورا عزالدين قالت لـ “القدس العربي” مفاجأة حضور نجمتي المفضلة إلى الأستديو حيث كنا ،مثل لي حدثا عظيما في حياتي، والاحتفاء الذي وجدته منها سيحفزني لتحقيق أحلامي ” وأضافت” هنالك ضوء في نهاية النفق لكل مجتهد ولا مستحيل تحت الشمس “.