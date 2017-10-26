مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تندد بمضايقة الصحفيين في إيران

“القدس العربي”- (وكالات): قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إنه لم يطرأ تغير يذكر على الوضع في إيران على مدى العام الأخير وعبرت عن استيائها الشديد من تضييق الخناق على الصحفيين وأضافت أن تحقيق تقدم على صعيد حقوق المرأة يتسم ببطء شديد.

وبعد يوم من تسليم تقريرها للمنظمة الدولية قالت أسماء جهانجير، مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران، للصحفيين إن التعذيب منتشر على نطاق واسع في الجمهورية الإسلامية وإن بعض الأشخاص سجنوا هناك لسعيهم من أجل العدالة.

وأضافت أنها لم تحاول تقييم تأثير العقوبات على حقوق الإنسان في تقريرها لأن السلطات الإيرانية لم تسمح لها بزيارة البلاد التي لا تعترف بتفويضها.

ورفضت إيران تقرير جهانجير ووصفته بأنه متحيز.

ونقل التلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي قوله اليوم “التقرير وراءه دوافع سياسية وغير مشروع ويتسم بالحقد وسيء السمعة”.

وتقول إيران إن الدول الغربية تستخدم قضية حقوق الإنسان أداة سياسية للممارسة الضغوط عليها.