كهرباء فرنسا ستشيد محطتين للطاقة الشمسية في مصر

“القدس العربي”- (وكالات): اعلنت شركة كهرباء فرنسا فرع الطاقة المتجددة، الخميس، أنها ستبني وتشغل مع المجموعة المصرية “السويدي الكتريك” محطتين لتوليد الطاقة الشمسية في مصر بقدرة 100 ميغاواط.

ويتزامن هذا الإعلان مع الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لفرنسا.

وأوضح بيان للشركة أن “المشروعين في جنوب مصر يشكلان جزءا من مجمع بنبان لتوليد الطاقة من الشمس″.

ومن المقرر أن يبدأ المشروعان في الربع الأول من عام 2018.

ويتضمن المشروعان عقدا لبيع الكهرباء لمدة 25 عاما وقعته الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحسب البيان.

من جهتها، أعلنت شركة فولاتاليا الفرنسية المتخصصة في الكهرباء المتجددة، في بيان منفصل، أنها حصلت بدورها على عقد لانتاج الطاقة الشمسية بحكم 25 ميغاواط في مصر، وهو أول مشاريعها في القارة الأفريقية.

وسيكون مركز محطة الطاقة التي يطلق عليها إسم “رع سولار”، في مجمع في منطقة أسوان في صعيد مصر.