السعودية تمنح “صوفيا” أول روبوت في العالم جنسيتها وجواز سفر

لندن – “القدس العربي”: هل تعلمون الروبوت “صوفيا” الأشهر عالميا، وهي الأكثر تطورا في جيل الروبوتات الحديثة؟، هذه الروبوت حصلت فعلا على الجنسية السعودية.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، شريط فيديو في العالم العربي للروبوت المتحدثة التي منحت جواز سفر وجنسية سعودية من ضمن مشروع “نيوم” الذي أطلقه محمد بن سلمان.

واستعرض المستشار الملِكي في السعودية، سعود القحطاني، مقطع فيديو أظهر “صوفيا”، أول روبوت بالعالم يُمنح الجنسية السعودية وجواز السفر السعودي.

وقال القحطاني: “مَنْح الجنسية والجواز السعوديَّيْن يأتي بادرة رمزية لتبيان مستقبل مشروع نيوم”.

وظهر الروبوت “صوفيا” وهو يتحدث ويناقش أحد المسؤولين في مؤتمرات وحوارات مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تحتضنها الرياض.