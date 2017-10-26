الجزائر.. انتظام الملاحة الجوية بعد تعليق إضراب عمال الصيانة

“القدس العربي”- (وكالات): انتظمت الملاحة الجوية بمطارات الجزائر، الخميس، إثر تعليق عمال الصيانة بشركة الخطوط الجوية (حكومية) إضرابهم عن العمل، بعد اتفاق مع السلطات حول النظر في مطالبهم المتعلقة بزيادة الرواتب والأجر التقاعدي، وفق مسؤول نقابي.

ودخل عمال الصيانة في شركة الخطوط الجوية الجزائرية، صباح أمس الأربعاء، إضرابا مفاجئا عن العمل، تسبب باضطراب حركة الملاحة الجوية لأغلب مطارات البلاد وتأخير رحلات وإلغاء عشرات أخرى، قبل أن يعلقوا إضرابهم في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وعادت، اليوم الخميس، حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها بمحطة الرحلات الداخلية بمطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائر، وانطلقت العديد من الرحلات في وقتها المحدد سلفا، على غرار رحلات عنابة وجيجل (شرق)، وتندوف (جنوب).‎

وقال أمين عام نقابة تقنيي صيانة الطائرات (مستقلة) أحمد بوتومي، إن الرحلات تم استئنافها بشكل عادي فجر اليوم، بعد تلقي العمال ضمانات من السلطات العليا للنظر في مطالبهم. وأوضح بوتومي، أن العمال التحقوا بعملهم على الساعة الثالثة فجرا (2.00 ت.غ)، وبدأت الرحلات على الشبكة الداخلية والخارجية في الإقلاع مباشرة وبشكل عادي.

من جهتها، أفادت النقابة الجزائرية لتقنيي صيانة الطائرات، في بيان، الخميس، أن الاستئناف جاء بعد أن تم استقبال وفد من السلطات العليا للبلاد (دون تفاصيل عن الوفد أو الجهة التابع لها) والذي قدم ضمانات للعمال والنقابة بالتكفل بالمطالب العالقة.

وأوضحت النقابة أن سبب الإضراب كان بقاء مطالبها معلقة، خاصة ما تعلق بالأجر التقاعدي لهذا القسم، ووصول المفاوضات مع إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى طريق مسدود.

ولفتت النقابة إلى وجود فوارق كبيرة في الرواتب بين عمال القسم وبقية الموظفين بالشركة، وشددت على ضرورة تداركها.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من شركة الخطوط الجوية الجزائرية حول ما ذكره المسؤول النقابي، وبيان النقابة.

وكانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أفادت في بيان مساء أمس الأربعاء، أن أكثر من 50 رحلة جوية تم إلغاؤها أغلبها نحو المطارات الداخلية للبلاد.

وأصدرت محكمة منطقة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، منتصف نهار أمس الأربعاء، حكما بعدم شرعية إضراب عمال الصيانة.