﻿تقدم ميداني في راوة والقائم العراقيتين… تمهيداً لمسك الحدود

بغداد ـ «القدس العربي» من مشرق ريسان: ما إن أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، من طهران، انطلاق عمليات تحرير مدينتي القائم وراوة غرب محافظة الأنبار، فجر أمس الخميس، حى شرعت القوات العراقية بـ«إزالة خط الصد» المقام بين قضائي راوة وعنه.

العملية العسكرية التي تأتي بغطاء جوي لـ«التحالف الدولي» والقوة الجوية العراقية، تستهدف تأمين الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، وإنهاء تواجد عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» في آخر معاقله في العراق.

وتشارك في العملية قطعات من قيادة عمليات الأنبار، وقيادة عمليات الجزيرة، إضافة إلى الحشدين الشعبي والعشائري، وشرطة الأنبار.

وقال قائد عمليات تحرير غرب الأنبار الفريق الركن عبد الأمير يار الله، في بيان، إن القطعات «شرعت بعملية واسعة لتحرير مناطق غرب الأنبار (راوة، العبيدي، سعدة، الكرابلة، القائم، معامل الفوسفات والسمنت، مناطق T1) وكافة المناطق والقرى المحيطة بها وتأمين الحدود الدولية بين العراق وسوريا».

وانطلقت العملية من أربعة محاور، تشمل الصحراء الواقعة بين عكشات والرطبة، وقاعدة سعد الجوية والصكار، ومنطقة 160 كيلو غرب الرمادي، وحتى جنوب ناحية كبيسة.

وتسلمت قوات «الحشد الشعبي» مهمة محور جنوب غرب القائم، أما الجيش فتقدم من محور راوة باتجاه قضاء القائم، حسب تصريح القيادي في الحشد أبو مهدي المهندس، الذي أكد السعي لـ«غلق كامل الحدود العراقية السورية»، وتأمين مناطق «شمال وجنوب القائم، بعد تأمين الطريق الدولي مع الأردن وسوريا باتجاه الرمادي».

وفور ساعات من انطلاق العمليات، أعلنت خلية الإعلام الحربي، التابعة لقيادة العمليات المشتركة، في بيان تحرير القطعات التابعة لقيادة عمليات الأنبار «دائرة البحوث الزراعية شمال الطريق الاستراتيجي، ومحطة H1 وقرية ام الوز ومنطقة الحسينيات ومنطقة النادرة، وقاعدة سعد الجوية (H2)، ومنطقة الكعرة».

إلى ذلك، تمكنت الوات التابعة إلى الفرقة السابعة في الجيش العراقي، والحشد العشائري، من تحرير مفرق راوة (5 كم غرب مدينة عنة).

في حين، استعرضت مديرية إعلام الحشد، أبرز التطورات الميدانية للعملية، مؤكدة «تحرير الطريق الرابط بين القائم وعكاشات غرب الانبار، فضلاً عن تحرير قاعدة سعد للطيران وجبل ملسوس، ومنطقة جباب جنوب القائم (غربي الانبار) وأودية النصر وعبيد والأغر والحلقوم وجحيش، في المحور الجنوبي لقضاء القائم، إضافة إلى منطقتي المعامل والمشاريع غرب القضاء.

وبانتهاء تحرير مناطق غرب الأنبار، لن يعدّ للتنظيم أي وجود على الجغرافية العراقية، بعد خسارته لأبرز معاقله في نينوى وكركوك.

وكتب الباحث والكاتب العراقي هشام الهاشمي في صفحته على «فيسبوك» يقول: «لم تعد الدولة الإسلامية تسيطر على مدن لها جغرافية إستراتيجية عدا القائم، وفشل سعيها باستعادة مدن ثانوية مثل كبيسة والرطبة»، مضيفاً: «عندما تحررت نينوى والرقة، فقدت داعش ارض التمكين ولم تبقى لها مدينة ذات رمزية تأريخية».‬‬

ورجح أن «يحاول التنظيم العودة مرة اخرى إلى موجات من العمليات الإرهابية لأحداث فتنة صراع الهوية المذهبية، باستهداف الشيعة بعمليات كبيرة في المدن المستقرة نسبيا». ورجح أن «يحاول التنظيم العودة مرة اخرى إلى موجات من العمليات الإرهابية لأحداث فتنة صراع الهوية المذهبية، باستهداف الشيعة بعمليات كبيرة في المدن المستقرة نسبيا».

وتابع «الحدود الغربية (العراقية) مع سورية 605كم (…) نجحت قوات النخبة من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية وقوات حرس الحدود من تحرير ومسك الخط الحدودي الذي طوله 210كم في جنوب غرب سنجار وغرب البعاج»، مبيناً إنه «بعد عمليات فرض القانون وانسحاب قوات البيشمركه، أضافت لقوات الحشد الشعبي والفرقة 16/ جيش عراقي 65 كم».

وأشار إلى إن «عملية غرب العراق سوف تكون إحدى مهامها تحرير ومسك 330كم من الخط الحدودي العراقي السوري، وهذا يلزم القيادة المشتركة العراقية بالتنسيق مع الجانب السوري وربما حتى القيام بعمليات مشتركة».

وعلى الرغم من التقدم العسكري في مناطق غرب الأنبار، غير إن مهمة توفير مخيمات كافية لإيواء أهالي تلك المناطق تبقى المهمة الأصعب.

وقال وزير الهجرة والمهجرين جاسم الجاف، في بيان صحافي ورد عقب لقائه ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق برونو جيدو، إن «الوزارة ستقوم بتهيئة كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال وإغاثة وإيواء النازحين من أقضية راوة والقائم بالتنسيق مع محافظة الأنبار»، موضحاً أن «الوزارة تتطلع إلى دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مساعدة الوزارة في بناء مخيمات اضافية لايواء العائلات النازحة خلال عمليات التحرير في غرب الأنبار، وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم». وأبدى ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، استعداد المفوضية للتنسيق مع الوزارة، معربا عن «أسفه حيال عدم قدرة المفوضية في الوقت الحاضر لتشييد مخيمات إضافية للنزوح في غرب الانبار المتزامن مع عمليات التحرير لأسباب لوجستية ومالية».