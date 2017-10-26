ترامب يعلن أزمة الإدمان على الأدوية الأفيونية “حالة طوارئ وطنية”

“القدس العربي”- (وكالات): أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الخميس، حالة طوارئ صحية عامة بسبب الإدمان المتفشي والجرعات الزائدة من مادتي الهيروين والأفيون داخل الولايات المتحدة.

وقال ترامب، الخميس، في البيت الأبيض، إنها أسوأ أزمة مخدرات في التاريخ الأمريكي كله.

وتقول السلطات الصحية الأمريكية إن 91 شخصا يموتون يوميا في المتوسط بالولايات المتحدة بسبب جرعات زائدة من الأفيون، مشيرة إلى أن هناك مواد مخدرة تستخدم كدواء فضلا عن الهيرويين.

وشهد عام 2015 وفاة حوالي 52 ألف شخص بسبب المخدرات، منهم 33 ألفا بسبب مادة الأفيون، وتقول البيانات الحالية إن العدد ارتفع أكثر خلال العام 2016.

واتجه كثير من الأمريكيين إلى إدمان الهيروين عبر المسكنات التي لا تصرف إلا بإذن الطبيب مثل مادة أوكسيكودون.

ومنذ تسعينيات القرن الماضي صارت هذه الأدوية تصرف بسخاء كبير للمرضى الأمريكيين، وكانت الدراسات وقتها أثبتت أن خطر الإدمان عبر هذه الأدوية ليس كبيرا، إلا أن هذه النتائج فندتها أبحاث حديثة.

و مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، اشترط عدم ذكر اسمه في حديثه للصحفيين، قال إن ترامب سيطلب من إريك هارجان، الرئيس بالإنابة لإدارة الصحة والخدمات الانسانية، إعلان حالة طوارئ صحية على مستوى البلاد على مدار 90 يوما.

وتشمل هذه الإجراءات توجيه الوكالات الاتحادية لاستخدام سلطتها في حالات الطوارئ، للحد من الوفيات الناجمة عن تعاطي المستحضرات الصيدلانية الشبيهة بالأفيون والمخدرات في الشوارع، بما في ذلك الهيروين، بالإضافة الى السماح بتكثيف استخدام الأموال الاتحادية والموارد الأخرى في معالجة هذه المشكلة.

وتعتزم الحكومة الاتحادية تخفيف اللوائح للسماح لسلطات الدولة بمزيد من الحرية لمواجهة تفشي استخدام هذه المواد.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت حالة طوارئ مماثلة في عام 2009 لمكافحة تفشي انفلونزا ( اتش1 إن1).

ويتولى هارجان مؤقتا رئاسة وكالة الصحة الأمريكية بعد استقالة عضو الكونغرس السابق توم برايس، وهو جراح عظام، من رئاستها الشهر الماضي.