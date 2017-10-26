﻿اتصال بين حماس وأعلى مرجعية أردنية بطعم «التكتيك» وتجاوز العقدة «الأمنية»

عمان – «القدس العربي» : قد لا يتمثل النبأ الجديد في إجراء اتصال بين الزعيم السياسي لحركة حماس اليوم إسماعيل هنية والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بقدر ما يتمثل في استقبال القصر الملِكي الأردني لهذا الاتصال وإجراء اتصال مباشر ونقاش هو الأول من نوعه منذ نحو خمس سنوات بين حماس والأردن.

التواصل الملكي الأخير كان بين الملك عبدالله والقيادي في الحركة خالد مشعل بوساطة أمير قطر الشيخ تميم قبل سنوات عدة. وطوال الفترة الماضية أصر الأردن على التعامل مع حماس بسياق «أمني» فقط ورفض التفاعل مع أية محاولة لتسييس الاتصال أو حتى إجراء اتصالات معها.

تتغير المعطيات اليوم، فيتم الرد على اتصال هنية بدعم خلفي، وبعد تشاور مع رام الله والقاهرة وعلى أساس أن الانقسام بين أهله انتهى والأردن يدعم أي جهود في هذا الاتجاه ويقبل ما تقبله الشرعية الفلسطينية.. هذا ما قاله لـ»القدس العربي» في اللقاء الأخير وزير الاتصال الناطق الرسمي الأردني الدكتور محمد المومني. واللافت في السياق أن هنية يتصل فتحصل استجابة مباشرة بعد تفاعله مع إيران وجهًا لوجه.

هنية يطرح عبر الاتصال الهاتفي، حسب بيان رسمي تطمينات لا مبرر لها سياسيًا على الأقل، لكن يمكن للحكومة الأردنية أن تستعملها في تسويغ: أولاً؛ التطور المهم الحاصل في علاقتها مع حركة حماس، وثانياً؛ في إبلاغ الرأي العام الأردني أن حماس وعلى لسان مسؤولها الأبرز في قطاع غزة تلتحق بركب التدابير الإقليمية ولا تحمل أجندة يمكن أن تتعارض مع المصالح الأردنية.

هذا حصريًا ما فعله هنية، وهو يُضمّن اتصاله الهاتفي حديثًا عن «الإقرار» برعاية الأردن للقدس والمقدسات، بمعنى عدم وجود نوايا عند الحركة لأي تغيير في هذا الملف مسبقًا والموافقة كما فهمت «القدس العربي» من مصادر داخل الحركة على وثيقة التفويض التي وقّعها للملك عبدالله الثاني قبل أكثر من عامين الرئيس محمود عباس.

هنية أيضاً رفع لأغراض مخاطبة الشارع الأردني شعار الأردن هو الأردن وفلسطين هي فلسطين، قاصدًا التوضيح أن أي التحاق للحركة في الترتيبات الإقليمية المقبلة لن يؤدي بها للاقتراب من ملف «الوطن البديل» بمعنى أن حماس لن تقبل بذلك، وهو أمر يحتاجه الأردن هذه المرة خصوصًا أن الجانب الإسرائيلي هو الذي ينظم مؤتمرات باسم الوطن البديل.

يمكن في السياق، ببساطة ملاحظة هنية وهو يؤكد للعاهل الأردني أن «الأمن الداخلي الأردني» خط أحمر بالنسبة لحماس، وهو تعبير يساعد حتى صانع القرار في عمّان بالترويج للانفتاح قليلاً على حركة حماس داخل مؤسسات القرار الأردنية نفسها، وتحديدًا تلك المصرة على أن حماس ينبغي أن تبقى ملفًا أمنيًا، وهو وضع اتفق الرجل الثاني في تنظيم الإخوان المسلمين الأردني الشيخ زكي بني ارشيد على أنه ينبغي أن يتغير بصورة تتعاطى مع الواقع الموضوعي.

قبل الاتصال الأخير بين هنية والعاهل الأردني كان المسؤولون الأردنيون يؤكدون أمام «القدس العربي» مرات عدة أن التحاق حركة حماس بترتيبات الأمن المصري خطوة جيدة، لكنها لا تهم عمّان وأن ترتيبات المصالحة في غزة كلها ليست ضمن نطاق الاهتمام السياسي الأردني، وأن عمّان ستشارك في الحفلة عندما تنتقل عدوى الترتيب إلى الضفة الغربية فقط، حيث حصتها الرئيسية من المشاركة والدور والمصالح.

لكن حصول الاتصال مع أعلى مرجعية في الهرم الأردني يغير في هذه المعادلة وينهي أزمة أمنية صامتة بقيت مستقرة طوال الوقت بين عمّان وقادة حركة حماس، خصوصًا أن الرئيس الأسبق للمكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل سبق أن استغرب من الأردنيين لأنهم يرفضون الاستثمار في حركة حماس.

مشعل كان يبلغ أصدقاء من السياسيين الأردنيين أن عمّان لا تستطيع توجيه اللوم لحركة حماس، عندما تشاهدها ترتمي في أحضان إيران أو تركيا وحتى مصر، لأن الأردن يغلق الأبواب طوال الوقت في وجهها.

في كل حال تتغير المعطيات بعد اتصال هاتفي مدروس ومدعوم برافعة إقليمية، ووافق عليه الرئيس عباس، وسبق هجمة توقعها الأردن نفسه قريباً بعنوان مشروع ضخم لـ «الحل الإقليمي» سيحضر به للمنطقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

خلافاً للعبة الأدوار؛ حماس هي التي تبادر وترغب اليوم وتقترح على عمّان الالتحاق بركب الترتيب الإقليمي مقابل التطمينات التي تريدها من الحركة، وهي خدمة سياسية تكتيكية قررتها قيادة حماس لعمّان في ظل أزمة صامتة في الإقليم بعنوان؛ الدور الأردني لأن حماس تريد شرعنة المصالحة وتفصيلاتها ووضعها ضمن سياق إقليمي قدر الإمكان وتحتاج للمظلة الأردنية أو جزء منها لسبب واحد يتيم كشف عنه مصدر مطلع لـ«القدس العربي» وهو التحوّط من مؤامرة إسرائيلية محتملة تعبث بملف المصالحة وتعيد الأمور إلى ما قبلها.

بصرف النظر عن معادلة «من يخدم الآخر» لا بد من اعتبار الاتصال الهاتفي بين هنية والملك عبدالله الثاني خطوة متقدمة جدًا ومتسارعة، ولم تكن متوقعة قريبًا، لأنها ببساطة تعني أن حماس تتجاوز على الأقل في هذا الاتصال حصريًا «العلبة الأمنية» التي وضعتها سلطات عمًان فيها طوال الوقت، كما تتجاوز المستوى البيروقراطي والتنفيذي الحكومي وتقفز إلى حوار سريع نشرت تفاصيله في الإعلام الرسمي للجانبين مع القصر الملِكي الأردني.