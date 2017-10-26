﻿الجهاد الإسلامي تؤكد تمسكها بـ «الجهاد والمقاومة» وتدعو للتصدي لـ «صفقة القرن»

غزة ـ «القدس العربي»: أكدت حركة الجهاد الإسلامي تمكسها بـ «واجب الجهاد والمقاومة»، قولا وفعلا، واعتبرته «أولوية مقدمة» على كل الأولويات، وطالبت بـ «التصدي» للمحاولات الإقليمية والدولية الهادفة للاعتراف بالاحتلال وتطبيع العلاقات معه.

وجددت الحركة في بيان لها تلقت «القدس العربي» نسخة منه، في الذكرى الـ 22 لاغتيال أمينها العام السابق الدكتور فتحي الشقاقي في مالطا «التزامنا بالثوابت وحمايتها من أي مساس والدفاع عن كل شبر من أرض فلسطين المباركة».

وقالت الحركة إن الصراع مفتوح مع الاحتلال، مضيفة «لن ينتهي إلا بتحرير كل فلسطين من البحر إلى النهر»، مؤكدة أن «جرائم وسياسات الإرهاب الصهيوني لن تكسر إرادة شعبنا، ولن توهن من عزيمتنا وتصميمنا على المضي نحو تحقيق أهدافنا بالعودة والتحرير».

وأمس أحيت الحركة الذكرى الـ 22 لاغتيال أمينها العام السابق ومؤسسها فتحي الشقاقي، على أيدي عملاء جهاز «الموساد» الإسرائيلي في جزيرة مالطا، التي وصلها من ليبيا في طريقة وقتها إلى العاصمة السورية دمشق.

ونددت الحركة بعمليات الاستيطان الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، وقالت إن «سُعار» الاستيطان المتصاعد بدعم أمريكي واضح في القدس «لن يعطي الاحتلال حقاً في هذه الأرض». وجددت حرصها على وحدة الصف والموقف والاجتماع على الثوابت، ورفضت كل أشكال الخلاف التي قالت إنها « تعرقل مشروع التحرر الوطني، وتتعارض مع المصالح العليا لشعبنا وتفاقم من آلامه ومعاناته».

وأشادت الحركة بجموع الشعب الفلسطيني في كل مكان، وأثنت على نشطاء المقاومة الفلسطينية، وخصت منهم جناحها العسكري سرايا القدس. وأعلنت رفضها لأي مشاريع أو مخططات تهدف لـ «تصفية القضية الفلسطينية» أو تعترف بوجود الاحتلال فوق ذرة من تراب الأرض الفلسطينية.

وطالبت الحركة شعوب الأمة كافة بـ «التصدي لكل المحاولات الإقليمية أو الدولية للاعتراف بالاحتلال وتطبيع العلاقات معه مهما كانت المبررات والذرائع».

وكان الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أكد أن ما يعرف بـ «صفقة القرن»، لن تمر «طالما أن هناك حقوقاً مغتصبة من أهلها». وأكد أيضا أن «سلاح المقاومة» يعتبر «جزءا من عقيدة الشعب الفلسطيني، وجزءا من كرامته». وأضاف خلال ندوة في ذكرى استشهاد الشقاقي أنه «ليس من الخلق ولا من السياسة أن يتعرى شعبنا من سلاحه».