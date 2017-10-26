﻿المقاومة في غزة تخترق موجة اتصالات جيش الاحتلال وتبث نداء

غزة ـ «القدس العربي»: كشفت تقارير إسرائيلية عن تمكن نشطاء المقاومة الفلسطينية من اختراق موجة الترددات اللاسكية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي، في اتصالاته في مناطق «غلاف غزة».

وحسب ما نشرت مواقع إسرائيلية، ففد أكدت وقوع عملية «اختراق» لترددات إشارة اللاسلكي التابع للجيش الإسرائيلي من جهة قطاع غزة. وشملت عملية الاختراق «التجسس» على الحديث الذي دار بين أفراد الجيش عبر جهاز الاتصال الخاص بهم.

وتوضح المعلومات التي كشف عنها موقع «0404» المقرب من الجيش أن فلسطينيا من غزة، تمكن من إعطاء إشارة عبر اللاسلكي التابع للجيش، وأنه أيضا تمكن من الاستماع لحواراتهم أثناء نشاطهم العسكري، بعد أن وجه نداء «حماية المستوطنات». وأحدث النداء الخاص بحماية المستوطنات مفاجأة لدى أفراد الجيش المنتشرين على حدود غزة. وفور وقوع العملية شرع الجيش الإسرائيلي بعملية تحقيق داخلي، لفحص إمكانية أن تكون قواته الموجودة على مقربة من حدود غزة مكشوفة للمقاومة، التي تتجسس على نشاطاتها وتحركاتها بعد اختراق موجة اللاسلكي. وبشكل مبدئي أوقف الجيش الإسرائيلي العمل على الجهاز الذي جرى اختراقه.

وحسب ما ذكر الموقع، فإن ثمة احتمالا أن تكون كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تمتلك تقنيات عالية للرصد والمتابعة، وبمقدورها الدخول على ترددات اللاسلكي الخاصة بالجيش. وتخشى إسرائيل أن يمكن هذا الاختراق المخترقين من التجسس على الاتصالات ما بين أفراد الجيش الإسرائيلي.

يذكر أن الموقع الذي كشف عن الحادثة، سارع إلى إزالة الخبر الذي تحدث عن عملية الاختراق، وفسر الأمر على أنه جاء بطلب من الأمن الإسرائيلي.

وسبق أن أقر مسؤول عسكري إسرائيلي كبير، يعمل في وحدة الاتصالات والتنصت، بحدوث عملية اختراق كبير في منظومة اتصالات الجيش، مكنت وقتها كتائب القسام من اختراقها بشكل كبير. وجرى وقتها الكشف عن الحادثة التي جاءت بعد الحرب الثانية على غزة التي وقعت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، بعد عملية تحقيق قام بها الجيش الإسرائيلي، لمعرفة كيفية معرفة الجناح المسلح لحماس، تحركات الجيش على حدود قطاع غزة، ما جعل الجيش يشعر بالذهول. وتلا ذلك قيام الجيش بتطوير «شيفرة» جديدة للتغلب على عمليات الاختراق.

ورغم ذلك تمكنت المقاومة الفلسطينية من اختراق شبكة الاتصالات الخاصة بالجيش، وفي الحرب الأخيرة، صيف عام 2014، والقيام ببث رسائل تهديد لقوات الجيش المشاركة في الحرب. وتمكنت المقاومة الفلسطينية أيضا من اختراق حواسيب للجيش، والسيطرة على «فيديوهات» توثق هجمات للمقاومة، صورتها طائرات استطلاعية ومناطيد مراقبة.