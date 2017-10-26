﻿جنود أكراد ينشقون عن الجيش العراقي ويهربون إلى كردستان

أربيل ـ «القدس العربي»: كشف مصدر عسكري لـ«القدس العربي» عن حالات هروب ورفض إطاعة الأوامر من قبل جنود أكراد في الجيش العراقي.

وذكر الملازم سعد محمود أن «الجنود رفضوا الانصياع للأوامر التي تفضي بالتقدم نحو المناطق التي تسيطر عليها قوات البيشمركه الكردية، وقالوا إنهم لن يقاتلوا وتركوا أسلحتهم دون أخذ إذن المراجع العسكرية».

ولفت إلى أن «هناك جنود أكراد رفضوا وضع شارات وعلامات تحمل العلم العراقي على بدلاتهم العسكرية، وقد تم إحالتهم إلى التحقيق بعد تشكيل مجالس تحقيق عسكرية بحقهم، وسيحالون إلى محاكم عسكرية».

وأوضح أن «المؤسسة العسكرية تحتاج إلى إعادة تأهيل وتنظيم في بعض الوحدات والمواقع العسكرية كونها تأسست على شكل عرقي وطائفي، وقد بدا هذا الخلل واضحاً خلال هذه الفترة».

وحسب المصدر «هناك أفواج وألوية في الجيش العراقي يسيطر عليها الكرد وتأخذ أوامرها من إقليم كردستان وليس لها ولاء للعراق».

هذه الأفواج، «قبل سقوط مدينة الموصل بقبضة تنظيم «الدولة الإسلامية» كانت تتمركز في مواقع استراتيجية مهمة في الموصل، كأنبوب النفط الاستراتيجي»، وفق المصدر الذي بين كذلك أن «الافواج العسكرية كانت تتعاون مع مافيات غرب الموصل تقوم بتهريب النفط الخام إلى إقليم كردستان».

وأشار إلى أن «عمليات التهريب استمرت منذ استلام تلك القوات للخط الاستراتيجي سقوط المدينة في حزيران/يونيو 2014».