﻿العبادي يتلقى في طهران دعما لإجراءاته ضد كردستان… وبغداد تتمسك بإلغاء الاستفتاء

بغداد ـ «القدس العربي»: بعد حصوله على دعم تركي إزاء الإجراءات التي تتخذها حكومته للسيطرة على المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، حصن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، موقفه بتأييد إيراني، خلال زيارة قام بها إلى طهران، أمس الخميس.

وعبر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي لدى اجتماعه مع العبادي عن دعمه «الاجراءات» التي اتخذتها بغداد «للدفاع عن سيادة العراق ووحدته».

وجاء في بيان نشره مكتب خامنئي إثر الاجتماع «عبر المرشد عن دعمه للاجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية للدفاع عن وحدة العراق وسيادته ووحدة اراضيه، ووصف (العراق) بانه بلد اساسي ومهم في العالم العربي».

كذلك، نصح خامنئي، العبادي بـ«ألا يعول على الولايات المتحدة في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية». ونقل التلفزيون الرسمي عن خامنئي قوله «الوحدة هي أهم عامل في مكاسبكم أمام الإرهابيين وأعوانهم… لا تأمنوا لأمريكا… ستضركم في المستقبل».

من جانب آخر، نقل بيان رسمي في بغداد عن خامنئي قوله خلال اللقاء «من حق العراق القوي والمنتصر أن يلعب دورا قياديا في المنطقة».

وأضاف البيان أن خامنئي هنأ العراق «على الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات العراقية» وقال إنها «أصبحت منارا ومشروعا للنهوض في المنطقة». والتقى العبادي الذي وصل إلى طهران مساء الثلاثاء الماضي برفقة العديد من وزراء حكومته (الداخلية والنفط والتخطيط والكهرباء)، الرئيس الإيراني حسن روحاني. وبث التلفزيون الإيراني مشاهد عن اللقاء دون الاشارة إلى مضمون المباحثات.

واستغل رئيس الحكومة العراقية، فرصة وجوده في إيران، للرّد على مبادرة إقليم كردستان، الرامية إلى تجميد نتائج الاستفتاء ووقف التصعيد بين الجانبين. إذ شدد على إلغاء الاستفتاء كشرط أساس للحوار مع قادة الإقليم، وليس تجميد نتائجه، كما ترغب حكومة «كردستان».

وقال: خلال جلسة مباحثات رسمية مشتركة مع نائب الرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري: «لا نقبل إلا بإلغاء الاستفتاء والالتزام بالدستور».

ونقل بيان لمكتبه، قوله إن «تعزيز العلاقات بين العراق وإيران مهم ليس لنا فقط وإنما لعموم المنطقة وأمنها واستقرارها وازدهارها».

وأضاف: «نحن ندعو للتعاون وتبادل المصالح لخدمة شعوبنا وإنهاء التدخلات التي أدت لمزيد من الدمار والضحايا والنازحين، ولذلك نطرح التنمية بديلا عن الخلافات والنزاعات بين دول المنطقة وتبديد ثرواتها وطاقتها، كما أن علينا استثمار طاقة الشباب الذي تحاول العصابات الإرهابية جذبه إليها». وفي سياق منفصل، مضى العبادي إلى القول، «اليوم بدأت عملية تحرير آخر معاقل تنظيم الدولة (القائم وراوه غربي الأنبار)، وتوجيهاتنا لقواتنا أن تمد يدها للمواطنين»، مبيناً «إننا رفضنا فكرة استيعاب داعش وقررنا القضاء عليها لأن بقاءها خطر على الجميع».

وأشار إلى أن «إجراء الاستفتاء جاء بوقت نخوض فيه حربا ضد تنظيم الدولة، وبعد أن توحدنا لقتال داعش، وحذرنا من إجرائه لكن دون جدوى، ولم نعتبر إجراءاتنا الدستورية في بسط السلطة الاتحادية الا انتصارا لجميع العراقيين، واستراتيجيتنا هي إخضاع هذه المناطق لسلطة الدولة». وطرحت حكومة إقليم كردستان العراق أمس الأول مبادرة من ثلاث نقاط، أبرزها «تجميد» نتائج الاستفتاء الذي جرى في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، والدخول في حوار مع الحكومة الاتحادية «وفقاً» للدستور العراقي.

ائتلاف المالكي: أمريكا لا تؤتمن

في السياق، دعا ائتلاف دولة القانون- بزعامة نوري المالكي، العبادي إلى «عدم الرضوخ» لما وصفها «المساومات الأمريكية» بشأن الأزمة بين بغداد وأربيل.

وقالت النائبة عن الائتلاف فردوس العوادي، في بيان، إن «أمريكا لا تؤتمن، وهي تسعى بما أوتيت من قوة إلى خلط الأوراق داخل العراق من أجل خلق حالة اضطراب جديدة تؤدي إلى تقسيمه»، منبهة الحكومة إلى «عدم تصديق موقفها بأنها ضد انفصال شمالي العراق، بل هي تنتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر، لكنها جعلت موقفها بهذا الشكل لأنها رأت إن الصف الوطني العراقي الذي منع التقسيم هو اكبر من مخططاتها في الوقت الحالي».

ورأت أن الولايات المتحدة «تسعى في هذه الفترة إلى إضعاف هذا الصف الوطني من خلال استهداف رموزه وخاصة الحشد الشعبي، في محاولة منها لخلط الأوراق وصرف نظر الجميع عن تداعيات الاستفتاء والجرائم التي يرتكبها مسعود بارزاني».

ودعت، الحكومة الاتحادية إلى أن «تمضي بإجراءاتها القانونية بحق كل من خان العراق وحنث بيمين وحدته، وأن لا ترضخ لأي ضغوط وخاصة الأمريكية»، مشيرة إلى إن «مصير هذه المسألة ليست مختصة بالحكومة إنما بجميع الشعب العراقي الذي هو من يملك كلمة الفصل فيها».

ترحيب أمريكي وفرنسي بمبادرة كردستان

ولاقت مبادرة حكومة الإقليم، ترحيباً أمريكياً وفرنسياً. حيث دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي، بول رايان، بغداد إلى قبول «عرض» حكومة إقليم كردستان والدخول في «مناقشات هادفة» تعالج مخاوف أربيل المستمرة حول الحكم الذاتي، وحصة الميزانية الوطنية، وعائدات النفط.

ورحب، في بيان مشترك صادر من رئيس مجلس النواب ورؤساء لجان الاستخبارات، والشؤون الخارجية، والقوات المسلحة، أمس الخميس، بـ«عرض حكومة إقليم كردستان بتعليق نتائج الاستفتاء مقابل وقف إطلاق النار والدخول مع الحكومة الاتحادية في حوار على أساس الدستور.

وأضاف، حسب البيان، أن «الاشتباكات المستمرة بين القوات الحشد الشعبي وقوات البيشمركه تقوض المكاسب في الحرب ضد داعش، وتهدد بعودة العراق إلى موجة جديدة من العنف الطائفي»، مشددا على «ضرورة إيقاف إراقة الدماء».

لكنه أكد في الوقت ذاته أن «الحشد الشعبي ليس لديه مكان في عراق سلمي وموحد ومستقر»، مبينا أنه «من الأهمية أن تستجيب الحكومة العراقية لقلق وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، بشأن دور وأنشطة الحشد الشعبي، حيث تشعر واشنطن بقلق بالغ إزاء تورط إيران في العمليات الأخيرة، فقد كانت هذه القوات مسؤولة عن انتهاكات رهيبة، بما في ذلك وفاة الأمريكيين».

كذلك، ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، أن باريس ترحب بالمبادرة. وحسب بيان للخارجية فان «فرنسا ابدت تأييدها لمبادرة حكومة إقليم كردستان بتجميد نتائج الاستفتاء، كما حثت بغداد على استئناف المحادثات والمفاوضات مع الإقليم».

تركيا: خطوة غير كافية

لكن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وصف مبادرة إقليم كردستان بأنها «خطوة مهمة لكنها غير كافية»، مشددًا على ضرورة إلغاء الاستفتاء.

وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الكوسوفي بهجت باكولي، في مقر وزارة الخارجية التركية في العاصمة أنقرة :»تراجع إقليم شمال العراق عن الاستفتاء خطوة مهمة لكنها غير كافية ويجب إلغاؤه».

وأشار إلى أن «رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، ظنّ أنه سيتمتع بموقف قوي على الطاولة في حال إجرائه للاستفتاء، لكن الجميع يرى بأنه بات في وضع أضعف في الوقت الراهن».

وأكّد الوزير التركي أن «بارزاني خدع أكراد المنطقة وكان قد خطط لجمع الشعب الكردي خلفه من خلال الاستفتاء إلا أنه ساهم في تمزيق الأكراد في العراق، وخسر امتيازاته أيضًا».

وفيما يتعلق بالمعابر الحدودية بين العراق وتركيا، قال جاويش أوغلو إن «الجهة المخولة بالنسبة لأنقرة في هذا الإطار هي بغداد، المعنية أيضًا باحتياطيات النفط في منطقة كركوك المتنازع عليها».

ولفت إلى أن «الحكومة المركزية في العراق ترغب في تصدير النفط إلى العالم عبر الأراضي التركية، وأن التعاون بين البلدين سيزداد في هذا الموضوع خلال المرحلة المقبلة».

وزير الجمارك والتجارة التركي، بولنت توفنكجي، أوضح أن إبلاده اتفقت مع الحكومة المركزية العراقية، على فتح معبر حدودي جديد يربط بين البلدين.

وأوضح في تصريح أنّ أنقرة لامست رغبة لدى الجانب العراقي بخصوص فتح المعبر الجديد.

وأضاف الوزير التركي أنه من الممكن فتح معبر «أوفا كوي» (يقع في ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا)، عقب المباشرة بالخطوات اللازمة.

وجدد توفنكجي موقف بلاده الرافض للاستفتاء الباطل الذي أجرته إدارة اقليم شمال العراق أواخر الشهر الماضي.

وفي خطوة رفضتها قوى إقليمية ودولية، أجرى إقليم كردستان في 25 سبتمبر/أيلول الماضي استفتاء على الاستقلال، عارضته الجارة تركيا معتبرةً أن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام في المنطقة.