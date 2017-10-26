﻿تونس.. تواصل الجدل حول الانتخابات البرلمانية الجزئية والنهضة تعلن رسميا دعم مرشح «النداء»

تونس – «القدس العربي»: برغم إعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات البرلمانية الجزئية في دائرة ألمانيا، إلا أن الجدل حولها مازال مستمرا في تونس، حيث شهدت الأيام الأخيرة هجوما حادا من قِبل المدير التنفيذي للحزب الحاكم ضد عدد من أحزاب السلطة والمعارضة بعدما «رحبوا» بعدم ترشحه لشغل المقعد الوحيد الذي يثير شهوة عدد كبير من الأحزاب التونسية.

وكانت هيئة الانتخابات التونسية أعلنت قبل أيام القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات البرلمانية الجزئية في دائرة ألمانيا، التي تتضمن 27 مرشحا (11 قائمة حزبية و15 قائمة مستقلة وقائمة واحدة ائتلافية)، يتنافسون للفوز بمقعد ألمانيا في البرلمان خلفا للنائب حاتم الفرجاني الذي تم تعيينه مؤخرا في منصب كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية.

وكان حزب «نداء تونس» الحاكم أعلن ترشيح فيصل حاج الطّيب للمشاركة في هذه الانتخابات، مخالفا بذلك التوقعات التي أشارت إلى احتمال ترشيح مديره التنفيذي حافظ قائد السبسي (نجل الرئيس التونسي) لهذا المنصب.

ورحّب عدد من الأحزاب التونسية (في السلطة والمعارضة) بـ «تراجع» حزب «نداء تونس» عن ترشيح مديره التنفيذي للانتخابات الجزئية في ألمانيا، حيث اعتبر الرئيس السابق رئيس حزب «تونس الإرادة» د. منصف المرزوقي، خلال اجتماع أقامه في ولاية «القيروان» (وسط) أن «حافظ قائد السبسي تراجع عن الترشح للانتخابات في ألمانيا لأنه فهم أن مكينة التزوير لم تعد تنفع».

ورد حافظ قائد السبسي على المرزوقي عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «شاءت المصادفة أن استمع بكل مرارة إلى المداخلة البهلوانية للمرزوقي في القيروان، وعلى كل لا أملك إلا أن أقول :» لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم «، وعلى كل نحمد الله على فوز الرئيس الباجي قائد السبسي في الانتخابات الرئاسية الفارطة في 2014، الذي جنب تونس مأساة ومحنة كانت تحف بها، وقطع الطريق أمام هذا المرزوقي».

وأضاف «لم أكن أودّ ان أجادله أو أرد عليه لو لم يتعرض بذكري، وما دام هذا الشخص قد أشار إليَّ في مداخلته، أرد عليه بالقول: إن حافظ لم ولن يخشى الانتخابات البرلمانية ولا البلدية ولا أية انتخابات أخرى، ويناضل في الشأن السياسي من أجل تونس بأخلاق وضوابط عكس خطابك الهدام الذي تحاول من خلاله يوميا تعميم الفتنة لإدخال البلاد في مستنقع الفوضى، في حين أن حافظ أسهم منذ البداية في التأسيس وشارك في الانتصارات التي حققها النداء والرئيس، وهو فخور بنسبه للباجي قائد السبسي ذلك الرجل الوطني الذي أسهم بفاعلية في استقلال بلاده تونس ثم في بناء دولة الاستقلال مع الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة رحمه الله، وبعد الثورة كرئيس حكومة ليلبي نداء الواجب وذلك لإنقاذ تونس من التلاشي وحالة الانفلات التي عشناها و لتكريس المنظومة الديمقراطية برغم تراكم الصعوبات التي – للأسف – كنت (المرزوقي) أحد أسبابها».

فيما كتب الدبلوماسي السابق هشام المرزوقي (شقيق الرئيس السابق) منتقدا حافظ قائد السبسي « الاعتراض (على ترشح حافظ السبسي للانتخابات البرلمانية) لم يكن بسبب عدم إقامته بألمانيا، فله حق الترشح هناك والقانون واضح وجلي بخصوص هاته المسألة، أو لعدم امتلاكه شهادات عليا. بل لأنه مزوّر من العيار الثقيل فقد كتب في سيرته الذاتية أنه درس في فرنسا القانون والعلاقات الدولية وهذا كذب وزور».

وتساءل في تدوينة أخرى «ما رأيكم في رئيس حزب «النداء» حافظ السبسي (الذي) لم نسمع له يوما صوتا ولم يعقد يوما اجتماعا سياسيا علنيا (كي لا نقول جماهيريا)، ويتواصل مع الناس عبر بضع إرساليات هستيرية بالفيس بوك، يكتبها له برهان بسيّس (القيادي في النداء)؟».

وأضاف «ما الفرق بين رئيس «النداء» حافظ السبسي وزعيم «داعش» البغدادي؟ لا شيء حسب رأيي، فالاثنان يعيشان في الخفاء وينشطان في السرية،لا ظهور علني ولا هم يحزنون، والاثنان هدفهما واحد: فرض نظام الخلافة».

فيما رحب الحزب «الجمهوري» (ائتلاف حاكم) بعدم ترشح حافظ قائد السبسي للانتخابات الجزئية في ألمانيا، حيث أصدر بيانا اعتبر فيه أن «تونس تحقق انتصارا ضد محاولات الرداءة والعودة بالوضع السياسي إلى مستنقع التوريث، إذ أجبر الأحرار حزب نداء تونس على التراجع عن قرار بشّرنا به مسؤول التضليل الإعلامي في العهد النوفمبري (في إشارة إلى برهان بسيس) بترشيح ابن الرئيس والمدير التنفيذي للانتخابات الجزئية في ألمانيا».

وكتب حافظ قائد السبسي معلقا على بيان «الجمهوري»: «قرأنا للحزب الجمهوري تحليلا لقرار نداء تونس بخصوص الانتخابات الجزئية في ألمانيا، ورد في شكل شتائم بالجملة في حق النداء وقيادته لم نكن لنلتفت لها لولا أن الحزب المذكور يوجد – ويا للمفارقة- إلى جانبنا في الحكومة نفسها.

وأضاف «للأسف تصل درجة النفاق السياسي للقائمين على أمر هذا الحزب مستوى غير مسبوق بتمسحهم على أعتاب السلطة وفي الوقت ذاته ادعاء لعب دور المعارض، انفصام مرضي في الشخصية باللهاث وراء الوجود في الحكومة ونيل امتيازها والصراخ بلسان المعارضة وادعاء قيمها ورفض قانون المصالحة الذي بادر به رئيس الدولة باعتباره من المبادرات المضيئة لمستقبل تونس الذي لا يرونه إلا بعيون الحقد وروح الانتهازية المقيتة».

وأضاف «لقد صبرنا طويلا على استفزازات هذا الحزب وتصريحات ممثله بغض النظر عن مستوى الإساءة التي لحقتنا لكننا اليوم وبالنظر لمستوى النفاق والرياء السياسي الذي يمارسه هؤلاء (…) فإننا نعلن بوضوح أننا لن نقبل مستقبلا بالوجود معه في الأطر السياسية عينها حتى يعلم من يهمه العلم بأن نداء تونس لا يمكن أن يتعامل مع من جعل من النفاق السياسي برنامجا سياسيا يتخيل فيه نفسه – وهما ومرضا- بأنه أذكى من الجميع حين يكون في الوقت نفسه مع الحكومة ومع المعارضة ويزيد على ذلك بتجاوز حدود اللياقة والاحترام».

من جانب آخر، أعلنت حركة «النهضة» رسميا دعم مرشح حزب «نداء تونس» فيصل حاج الطيب والإسهام في فوزه، وفق بلاغ أصدره المكتب التنفيذي للحركة يوم أمس الخميس.

وكان مجلس شورى الحركة أكد قبل أيام أن «الحركة غير معنية بالمنافسة على مقعد دائرة ألمانيا»، مشيرا إلى أنه فوّض المكتب التنفيذي للحركة لاتخاذ ما يراه مناسبا لتطبيق هذا القرار، وهو ما أثار جدلا كبيرا في صفوف الحركة، حيث اعتبر بعضهم أن القرار «مخالف للديمقراطية» ومقررات المؤتمر الأخير للحركة.