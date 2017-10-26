﻿محكمة مصرية تقضي بسجن نجل مرسي 3 سنوات لاتهامه بـ«حيازة سلاح أبيض»

القاهرة ـ «القدس العربي» : قضت محكمة جنح ثانِ الزقازيق، أمس الخميس، بسجن أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، 3 سنوات، لإدانته بـ»حيازة سلاح أبيض»، وتغريمه 500 جنيه.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية، اعتقلت أسامة مرسي من منزله بتاريخ 9 ديسمبر/كانون الأول 2016، بعد صدور أمر بضبطه على ذمة قضايا فض اعتصام رابعة العدوية.

وحسب البيانات الرسمية «خلال القبض عليه عثر معه على سلاح أبيض»، وأحيل للمحاكمة، فاستنسخت النيابة قضية جديدة وأحالتها لمحكمة الجنح، باتهام جديد بخلاف اتهامه بالتورط في أعمال العنف التي دارت رحاها في أحداث فض اعتصام رابعة

ويعمل أسامة محامياً، وتولى الدفاع عن والده في القضايا التي اتهم فيها عقب عزله في عام 2013.

وخلال الجلسة الماضية المنعقدة في مقر معهد أمناء الشرطة في طرة، تبين للمحكمة عدم حضور أي من المحامين لتمثيل المتهم قانوناً، فأجلت القضية لجلسة أمس، التي استمعت فيها لمرافعة الدفاع، لتصدر المحكمة حكمها المتقدم.

وأنكر أسامة، أمام النيابة حيازته لأي أسلحة ضبطت في حوزته، قبل أن تأمر النيابة بإحالته لمحكمة الجنح فى ختام تحقيقاتها. وكانت محكمة النقض أيدت حبس الشقيق الأصغر لأسامة مرسي، وهو عبد الله محمد مرسي، مدة عام بتهمة تعاطي المخدرات.

وقضت محكمة جنايات بنها بالحبس سنة مع الشغل لعبد الله، وغرامة 10 آلاف جنيه في قضية تعاطي المخدرات، بعد اتهامه بحيازة مخدرات أثناء استقلاله سيارة خاصة في محيط محافظة القليوبية.

وكذلك أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أمس، 10 من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية «اقتحام السجون»، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرون من قيادات «الإخوان»، إلى مجلس التأديب في محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق معهم في «إخلالهم بواجبات مهنتهم، لعدم حضورهم الجلسة دون عذر أو مانع، ولم يعينوا من يقوم مقامهم، ما عرقل نظر الدعوى».

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ«إعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم».

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية «اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم «الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات تنظيم الإخوان الدولي، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية».