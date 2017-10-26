﻿المرصد المصري للصحافة والإعلام: قانون مكافحة الإرهاب أشاع الخوف بين الصحافيين

القاهرة ـ «القدس العربي»: أكد «المرصد المصري للصحافة والإعلام»، في تقرير أصدره أمس الخميس، أن «مواد الصحافة في قانون الإرهاب، أشاعت جواً من الخوف بين الصحافيين في مصر، وأضافت حلقة جديدة للقيود التي تُكبل الصحافة المصرية، وكان لها بالغ الأثر على عمل الصحافيين حتى لو لم يكن الملف الذي يعمل عليه الصحافي يتعلق بمكافحة الإرهاب».

وقال في تقريره، «في إطار متابعة المرصد للبيئة المهنية للعمل الصحافي في مصر وتأثير التعديلات التشريعية علي عمل الصحافيين، حاول فريق المرصد من خلال هذه الورقة، البحث عن إجابة لسؤال: بعد عامين من تطبيق قانون مكافحة الإرهاب، إلى أي مدى كان للقانون تأثير سلبي على حرية الصحافة في مصر من ناحية، وعلى عمل الصحافيين من ناحية أخرى؟».

وبين أن «الصحافيين المصريين المختصين بتغطية الأحداث والمواجهات التي تشهدها سيناء بين قوات الشرطة والجيش من ناحية والمسلحين من ناحية أخرى، هم الأكثر تضررا من القانون، إضافة إلى المختصين في تغطية ملف الإسلام السياسي».

والقانون المقصود حسب التقرير هو الذي «صدّق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في غياب البرلمان وحمل رقم 94 لسنة 2015، وصدر في 15 أغسطس/آب 2015، وتضمن مادتين متعلقتين بالصحافة، وهما المادتان 35، 36، اللتان نصتا على حظر نشر أو إذاعة أخبار تتضمن معلومات مخالفة للرواية الرسمية عن العمليات الإرهابية وحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة».

ووفق المرصد «المفارقة أن مواد الصحافة في قانون مكافحة الإرهاب التي أضيفت خصيصًا بعد الغضب الرسمي من تناول الصحافة الأجنبية لمعركة للجيش المصري في سيناء في مطلع شهر يوليو(تموز) 2015، لم تطبق فعليا ولو لمرة واحدة خلال العامين الماضيين لكنها أشاعت الخوف».

وتناول التقرير، شهادات عن الصعوبات التي تواجهها الصحافة المصرية منذ صدور القانون.

وأشار إلى أن «الاختبار الأول لتطبيق القانون بعد صدوره بـ4 أيام فقط، كان عندما تم تفجير مبنى الأمن الوطني في شبرا الخيمة، 20 أغسطس/ أب 2015، وأصيب 29 شخصًا».

وعن هذه الحادثة، نقل التقرير عن الصحافي خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحافيين السابق، قوله إن «الصحافيين ظلوا حائرين وتوقف الجميع عن النشر لأكثر من ساعة خوفًا من نشر بيانات مخالفة للبيانات الرسمية».

وحسب المرصد: «جاءت الشهادات التي جمعها فريق العمل متوافقة إلى حد كبير مع هذه النظرة؛ فقد فرضت كل جريدة رقابتها الذاتية على ما يُنشر بها وحتى مع علم الجريدة وتأكدها من الخبر الذي يصل إليها، فهي تمتنع عن نشره حتى صدور تعليق رسمي خاصة فيما يتعلق بالوضع في سيناء حيث أصبحت الصحف مقيدة فيما تنقله بصدور بيانات رسمية من المتحدث العسكري، أو كما عبّر عنه أحد الصحافيين الذين تم تسجيل شهادتهم بقوله الصحافي أصبح مثل المحولجي».

ورأت صحافية في موقع «مدى مصر» أن «القانون حقق هدفه في نشر الخوف».

وأشار التقرير إلى أن «تأثير قانون مكافحة الإرهاب لم يتوقف على نشر الخوف فقط، فعلى الرغم من أنه لم يتم رصد أي حالة لتطبيق القانون بتوقيع الغرامات على صحيفة خالفت نصوصه، إلا أن قرارا صدر من جهة غير معلومة حتى الآن، في 24 مايو/ أيار 2017، بحجب مواقع إلكترونية، بموجب قانون مكافحة الإرهاب وقانون الطوارىء أيضا، وهذا الأخير تم تطبيقه في أبريل/ نيسان من العام الجاري لمدة 3 أشهر، ثم مده لـ3 أشهر أخرى، ثم إعادة إعلان حالة الطوارئ من جديد بداية من 13 أكتوبر/ تشرين الأول «2017.

ويتضمن هذا القانون مادة تجيز لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي تدابير، منها الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

وأشار المرصد إلى أن «القانون قوبل قبل إصداره بعاصفة من الرفض بدأت منذ الإعلان عن مسودته الأولى».

فقد رفضت، وفق التقرير «نقابة الصحافيين ممثلة في يحيى قلاش، نقيب الصحافيين آنذاك، هذه المسودة، واعتبر مجلس النقابة أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب يتضمن مواد خطيرة تنال من حق المجتمع في معرفة الحقائق، وحرية الصحافة والإعلام فى استقاء المعلومات من مصادرها المختلفة. ونجحت النقابة في تعديل مادة واحدة من أصل 4 مواد اعترض عليها مجلس النقابة وجموع الصحافيين».

كما أبدى المجلس القومي لحقوق الإنسان عددا من الملاحظات على القانون، وهو ما فعله أيضا العديد من خبراء القانون والعلوم السياسية، طبقاً للمرصد.

وأشار التقرير إلى رد الفعل منظمة «مراسلون بلا حدود»، وهي منظمة دولية معنية بالحريات الإعلامية، إذ اعتبر أمينها العام كريستوف ديلوار أنه بصدور هذا القانون: «يدخل المصريون في الوقت الحالي عالما يشبه ذلك الذي وصفه جورج أورويل، حيث يُسمح للحكومة فقط بأن تقول ما يجري، وحتى في الدول التي تشهد تقييدًا كبيرًا لحرية المعلومات، نادرًا ما تقوم القوانين بقمع التعددية بهذا الشكل الصارخ».

وتابع «تغرق مصر أكثر فأكثر باستبدادية مريعة لا تكتفي بالتحكم بالمعلومات واعتقال الصحافيين، ولكن أيضًا بتعريضهم لضغوط أكبر مما كان يمارس عليهم في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير».