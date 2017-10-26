﻿حملة «علشان تبنيها» لدعم السيسي لرئاسة ثانية: تجاوزات وإجبار موظفين على توقيع استمارات

القاهرة ـ « القدس العربي»: اتهم نشطاء ومواطنون مصريون، النظام الحالي بتبني سياسات تعسفية في إجبار موظفي الحكومة على التوقيع على استمارات حملة «علشان تبنيها» الداعية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الترشح لفترة رئاسية ثانية.

وأطلق نواب وسياسيون وإعلاميون حملة أخيراً تهدف لدعم ترشيح السيسي، عبر جمع توقيعات من المواطنين وأعضاء مجلس النواب والمشاهير من الفنانين والرياضيين.

وكشفت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، عن شبهة إجبار موظفي الدولة على التوقيع على الاستمارات الخاصة بالحملة، تحت تهديد الإحالة للتحقيق والفصل من العمل في حال الامتناع عن ذلك.

وكتب حساب باسم كمال فؤاد في إحدى محافظات الصعيد «أولى فضائح حملة السيسي في المحافظة.. مدير الشؤون الإدارية في الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة أثناء وقت العمل الرسمي، قام بالمرور على مكاتب الموظفين في ديوان المركز لإجبارهم على التوقيع على استمارات التأييد للسيسي، مستغلا منصبه ومحتميا باسم رئيس الجمهورية».

وأشار فؤاد إلى أن «قطاعات كبيرة من الموظفين رفضت التوقيع على الاستمارة مع استهجان التصرف نفسه»، لافتا إلى أنه «تم إبلاغ رئيس المركز الحكومي بأسماء رافضي التوقيع»، بهدف الانتقام منهم.

وأضاف: «هذه الواقعة تنم عن توجه حكومي معمم على جميع القطاعات بإجبار الموظفين على التوقيع على الاستمارة، وإلا كانت هناك محاسبة فورية للمتهم في الواقعة المشار إليها».

وكتب حساب بيبو المصري على «تويتر»: كيف أذهب لتجديد رخصة سيارتي، فيجبرني الموظف على التوقيع على استمارة حملة علشان تبنيها، وإلا، لن أستطيع ختم أوراق رخصتي».

إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص

وقبل أيام، خاطب رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري، النائب السابق محمد أنور السادات، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، مطالبا بوقف الحملة، قائلاً إن «ما يحدث يعد إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك تمييزا واضحا بين من ينتوون الترشح لرئاسة الجمهورية لعام 2018».

وطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بـ«إصدار بيان للرأي العام يوضح أن ما يحدث مخالف للقانون والدستور ويؤثر في صحة إجراءات الانتخابات الرئاسية القادمة».

كذلك، انتقد عضو تكتل «25 ـ 30» البرلماني المعارض، عبد الحميد كمال، حملة «علشان تبنيها»، معتبراً أنها «تفتقد للمعايير المتعارف عليها، فالحملة الانتخابية يجب أن تقوم على اتفاق مع المرشح وعلى أهداف وشروط محددة ولها تاريخ زمني».

وأكد، خلال لقائه في برنامج «كلام تاني» على قناة «دريم» الفضائية، أن «هناك خطأ دستوريا يرتكبه بعض نواب المجلس من مؤيدي الحملة وهو ما يعد مصادرة للدستور وآراء المواطنين، فالحملة جاءت استباقية».

وتابع: «هناك تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي قال فيها إنه ليس لديه فواتير لأحد، وبدء الحملة مبكرا قد يأتي بنتائج عكسية وضد الديمقراطية».

السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، سخر في تصريحات صحافية من اختيار الحملة لاسم «علشان تبنيها»، قائلا: «السيسي هدمها خلال 4 سنوات»، لافتا إلى أنه «بالرغم من دخول كبار السياسيين والفنانين ولاعبي الكرة في هذه الحملة، إلا أن هناك مغزى واضحًا من الحملة، والجهات التي تقف وراء تمويلها، ومن على شاكلتها، لاسيما الإنفاق عليها ببذخ للترويج لها، وهو ما ظهر في آخر احتفالية خاصة بها في أحد الفنادق الكبرى التابعة للقوات المسلحة، متوقعا أن تكون هذه الأموال من ضرائب المواطنين».

تدخل أمني

ولم يستبعد مرزوق دخول جهات أمنية في تمويل الحملة، قائلا: «أنا لا أستبعد أي شيء من هذه الحملات».

وحسب المصدر «شعارات الحملات الداعمة للرئيس تدل على أن شعبيته انتهت، ويعلمون جيدا أنه ليس لديه فرصة في الانتخابات المقبلة»، مؤكدا أن «هدفها هو بيع الوهم للمواطنين، وترشيح السيسي لفترة ثانية، ولكن الشعب لن ينخدع». وأعلن حزب مسقبل وطن، المتهم بخروجه من رحم الأجهزة السيادية في مصر، تبنيه لحملة «علشان تبنيها» رسميا، عبر فتح مقراته في كل المحافظات وتخصيص غرفة عمليات وعناصر لجمع التوقيعات على استمارة الحملة.

ونشر الحزب أمس صورة لرئيسة مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء في شمال الدلتا من مكتبها أثناء توقيعها على استمارة «علشان تبنيها» لدعم ترشح السيسي لفترة ثانية.

وقال في بيان: «وقعت المهندسة إبتهال الشافعي، رئيسة مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، على استمارة حملة علشان تبنيها لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية».

وأعلنت نقابات مهنية مصرية منها نقابة المعلمين، تبنيها للحملة. وقال حمادة النقيب، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين في مدينة ملوى التابعة لمحافظة المنيا، جنوب مصر، إن «هناك إقبالا من معلمي ملوي على حملة علشان نبنيها التي انطلقت من النقابة العامة للمعلمين».

السعدني ينتقد

وقبل أيام، انتقد الفنان المصري الشاب أحمد السعدني حملات دعم السيسي ونشر صورة زملائه من الفنانين والمشاهير أثناء التوقيع على الاستمارات، لافتا إلى أنه تعرض لهجوم وتنكيل بسبب انتقاداته للحملة.

وقال: «ترددت كثيرا قبل ما أكتب، وكنت خائفا، لكن لم أستطع فهم حملة علشان تبنيها، لأن السيسي سيترشح بالفعل للرئاسة مرة ثانية، ومن يريد انتخابه سيذهب للتصويت في صمت، لا أفهم لماذا علينا التطبيل ولم نتعلم مما مضى، وإذا كان السيسي يصدق تلك الحملات، تبقى كارثة».

وبعد تصريحات السعدني، تعرض لهجوم إعلامي صاخب، قبل أن يرد على ذلك قائلا: «كنت خائفا من كلامي على مشاعر زملائي الذين يؤيدون الحملة، كما أخشى الكتابة بسبب انعدام الحرية في مصر، والمفترض أننا فهمنا عدم ضرورة التطبيل والغناء للرئيس، ولا بد أن تكون هناك معارضة محترمة ومرشحون للرئاسة».