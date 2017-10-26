﻿ نحجِّم ذراع إيران في لبنان وندعو أوروبا لتصنيف «حزب الله» إرهابيا

لندن ـ «القدس العربي»: صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، إد رويس، أن الولايات المتحدة تعمل على تحجيم ذراع إيران الإرهابي في لبنان، داعياً الاتحاد الأوروبي بتصنيف جماعة حزب الله على لائحة التنظيمات الإرهابية.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء البريطانية أن مجلس النواب الأمريكي أقر تشديد العقوبات على حزب الله اللبناني، بإجماع الآراء ودون أي معارضة، في إطار جهود لتبني موقف صارم من طهران دون اتخاذ خطوات مباشرة تقوض الاتفاق النووي الدولي مع إيران.

وكان الرئيس دونالد ترامب صرح يوم 13 تشرين الأول/ أكتوبر بأنه لن يشهد بالتزام إيران بالاتفاق الدولي بشأن برنامجها النووي وهدد بأنه قد يلغي الاتفاق في نهاية المطاف. وبعد أن اتخذ ترامب هذه الخطوة أصبح أمام الكونغرس 60 يوما للتحرك لإعادة فرض العقوبات على برنامج إيران النووي والتي كانت رفعت بموجب الاتفاق لكن لا توجد تحركات داخل مجلس الشيوخ حتى الآن للقيام بذلك.

وقال بعض المسؤولين الأمريكيين إن النواب يركزون في الوقت الحالي على اتخاذ إجراءات صارمة إزاء إيران بطرق أخرى مثل العقوبات المتصلة بحزب الله وبرنامج الصواريخ الباليستية.

وبموجب أول إجراء أقره مجلس النواب بشأن جماعة حزب الله، تفرض عقوبات جديدة على أي كيانات يثبت دعمها للجماعة من خلال إمدادها بالأسلحة على سبيل المثال. أما الإجراء الثاني فيفرض عقوبات على إيران وحزب الله لاستخدامهما المدنيين كدروع بشرية. والإجراء الثالث هو قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف حزب الله تنظيماً إرهابياً.

وصنفت الولايات المتحدة حزب الله تنظيما إرهابيا أجنبيا عام 1997. وعرضت واشنطن هذا الشهر مكافأة قدرها ملايين الدولارات للمساعدة في القبض على اثنين من مسؤولي جماعة حزب الله اللبنانية بينما تصيغ إدارة ترامب استراتيجية لمواجهة نفوذ إيران المتنامي بالمنطقة. وعن التشريع الجديد، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس «هذه الإجراءات الضرورية ستفرض عقوبات جديدة تتصل بتمويل حزب الله ومحاسبته عن أعمال الموت والدمار التي يرتكبها».

وأضاف إد رويس أن جماعة حزب الله هي ذراع إيران الإرهابي، وأنهم سيحجمونها، مطالباً الاتحاد الأوروبي بوضع الحزب اللبناني على قائمة التنظيمات الإرهابية.