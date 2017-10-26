﻿اليمن: خطاب صالح وقوائم الرياض وأبوظبي بشأن داعمي الإرهاب تثير الجدل في الوسط السياسي

مدن ـ «القدس العربي»: ذكرت العديد من المصادر السياسية اليمنية أمس الخميس أن القوائم التي أطلقتها أبوظبي والرياض أمس الأول لداعمي وممولي الإرهاب في اليمن أثارت جدلا كبيرا وكشفت عن المخطط الذي تلعبه أبوظبي في اليمن، والتي ربطها العديد من المراقبين بكلمة الرئيس السابق علي صالح المثيرة للجدل.

وقالت لـ(القدس العربي) ان القوائم الإماراتية والسعودية المتزامنة الصدور للمتهمين بدعم وتمويل الإهارب، والتي تحمل نفس الأسماء والكيانات في اليمن وغيرها «تحمل معها مشروعا مكشوفا وراء الحرب في اليمن، والذي يبدوا أنهم يعملون على تكرار سيناريو العراق وسوريا من خلال تدمير المدن السنّية عبر مبرر مكافحة الإرهاب والذي بدأ بزراعة رموز له في هذه المدن من قبل المخابرات الإماراتية وغيرها».

وتساءل أستاذ علم الإجتماع في جامعة صنعاء الدكتور عبدالباقي شمسان في هذا الصددد «هل تمت صناعة ابو العباس، ليكون بغدادي اليمن، بتنسيق بين دوائر الاستخبارات الإماراتية والأمريكية؛ وعليه تكون تعز مسرح عمليات مكافحة الإرهاب، كما حصل في الموصل وحلب»، في إشارة إلى ورود اسم احد قيادات المقاومة بتعز الشيخ السلفي عادل عبده فارع عثمان المشهور بكنيته (أبوالعباس)، والذي يقود قوات مسلحة تناهض الانقلابيين الحوثيين تدعى (كتائب أبوالعباس).

وكان مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة أصدر أمس الأول بالتزامن مع رئاسة أمن الدولة في السعودية بإصدار قرار وزاري بشأن مكافحة الإرهاب، أضاف 11 متهما إلى قائمة الشخصيات والهيئات المتهمة بدعم الإرهاب في اليمن.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) الحكومية ان صدور هذا القرار «يأتي كجزء من الجهود المشتركة للدول الأعضاء بـمركز استهداف تمويل الإرهاب و الذي يضم في عضويته دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية ويترأسه بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية».

ومن المفارقات الغريبة في هذه القائمة الإماراتية والسعودية انها ضمت أسماء هي صنيعة الإمارات والسعودية بشكل واضح، وفي مقدمتهم أحد قادة المقاومة السلفيين في تعز عادل عبد فارع (أبوالعباس)، المعروف بأنه القائد الميداني الوحيد في تعز المدعوم عسكريا وماديا من أبوظبي، وحصل على كافة الأسلحة الثقيلة التي يقاتل بها ضد الانقلابيين الحوثيين وقوات صالح في تعز من القيادة العسكرية الإماراتية المستقرة في محافظة عدن، كما أنه يحظى بخطوط اتصال مباشرة ومفتوحة مع القيادة العسكرية الإماراتية في قوات التحالف العربي في اليمن.

ومن المفارقات أيضا أن هذه القائمة شملت أيضا اسم أحد القيادات السلفية المقيمة في السعودية وهو الدكتور عبدالوهاب الحميقاني، الأمين العام لحزب الرشاد السلفي في اليمن، بالاضافة إلى اسم محافظ البيضاء السابق نايف صالح القيسي، وكذا اسم (سوبرماركت الخير) والذي يوجد منه بهذا الاسم العشرات إذا لم يكن المئات من البقالات التي تحمل نفس هذا الاسم في عموم اليمن، كما أن هذه القائمة خلت تماما من أي اسم من الحوثيين.

وتزامن صدور هذه القوائم الخليجية للمتهمين بدعم الإهارب في اليمن مع خطاب ناري ألقاه الرئيس السابق علي عبدالله صالح في حشد جماهيره لأتباع بصنعاء أمس الأول وصف الحرب في اليمن بأنها بين اليمن والتحالف العربي وطالب بالتفاوض على هذا الأساس وأنه سيسد الخلاف مع الأطراف اليمنية لأنها من (صنيعته)، على حد تعبيره.

وقال صالح في كلمته انه «لا توجد قضية يمنية ـ يمنية، وانما قضية سعودية ـ يمنية».

وأضاف اتركونا ونحن سنتفق.. لاتخافوا سنتق نحن وأحمد عبيد بن دغر (رئيس الحكومة) وسنتفق نحن وعبدربه منصور هادي (رئيس الجمهورية) سنتفق نحن وعلي محسن (نائب رئيس الجمهورية). وقال «لا تخافوا هؤلاء بضاعتي، هم بضاعتي وخبزي وعجيني».

وعزز خطابه بكلمة «إفهموا»، في إشارة موجهة إلى قوات التحالف العربي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ.

إلى ذلك، أكدت علياء الشعبي وزيرة حقوق الإنسان في ما يسمى بحكومة الانقاذ التي شكلها الحوثيون وحليفهم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح تمسكها بمطلب تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب في اليمن بالإضافة إلى إنشاء محكمة دولية خاصة بانتهاكات وجرائم ما أسمته «العدوان» في إشارة إلى قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الداعمة للقوات التابعة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي هادي المعترف به دولياً.

وقالت الوزيرة في تصريح لـ «القدس العربي» إن وزارتها ترفض كل ما ورد في قرار مجلس حقوق الانسان مؤخراً بشأن تشكيل لجنة الخبراء، «باعتبار تلك اللجنة ليست سوى لجنة فنية توثيقية لا علاقة لها بالتحقيق بجرائم الحرب».

وأضافت: لن نخضع لما تفرضه السعودية على المنظمات الدولية؛ فنحن ملتزمون أمام الضحايا، وهذا حق للضحايا في مقاضاة المُجرم، على حد تعبيرها.

وأوضحت علياء الشعبي، أن لجنة التحقيق الدولية المطلوبة ستُحقق في جميع الجرائم والانتهاكات من جميع الأطراف وستُحدد للعالم مَن هو المُنتِهك. وقالت في تصريح عبر الهاتف: «نحن مع الضحايا أينما كانوا وضد المُنتِهكين من أي طرفٍ كان».