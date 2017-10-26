﻿ضباط في أفرع الأسد الأمنية يستخدمون المعتقلين كـ«مشاريع تجارية»مربحة

دمشق – «القدس العربي» : يعتبر ملف المعتقلين السوريين في سجون النظام السوري أحد أبرز الملفات الساخنة في سوريا، فمناطق خفض التصعيد لم تنجح في تحقيق أي تقدم حيال مصيرهم المجهول، كما فشلت الاتفاقيات أو التوافقات السابقة كافة طيلة السنوات الماضية في إطلاق سراحهم، فيما يخيم شبح الاعتقال على سكان دمشق والوافدين إليها، مع تشديد مخابرات الأسد لحملات التفتيش على الرجال والنساء، واتساع عمليات التفتيش والتدقيق الأمني لتطال حتى حقائب طلاب المدارس.

مصادر حقوقية سورية وثقت اعتقال ما لا يقل عن خمسة آلاف سوري منذ مطلع عام 2017 الحالي، غالبيتهم تم اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، وآخرون تم اعتقالهم على يد الأطراف الفاعلة في سوريا، وسط توقعات بوجود ما يقارب 250 الف معتقل سوري منذ عام 2011.

وقالت مصادر عدة في العاصمة دمشق: إن ضباطاً يتبعون لأفرع الأسد الأمنية يقومون باستغلال المعتقلين في السجون لابتزاز واختلاس الأموال من ذويهم لصالح جيوبهم الخاصة. «إيمان الدمشقي» وهو اسم مستعار لسيدة سورية، روت لـ «القدس العربي» العملية الانتهازية التي تعرضت لها على يد سماسرة يتبعون لضباط في مخابرات الأسد الجوية، فقالت: «اعتقل حاجز أمني للنظام السوري زوجي أثناء توجهه إلى العمل في شهر أيلول/ سبتمبر من عام 2011، دون معرفة دوافع الاعتقال، ومن ذلك التاريخ اختفى زوجي وانقطعت أخباره».

وأضافت «الدمشقي»، بعد توقيع اتفاقيات الهدنة بين النظام والتشكيلات العسكرية التابعة للجيش الحر، وخروج المقاتلين نحو الشمال السوري، سيطرت قوات النظام السوري على مدينة «قدسيا» بالقرب من دمشق، فانتشرت ظاهرة «السماسرة» التابعين لضباط في مخابرات الأسد الجوية والمختصين بملف المعتقلين. وقالت السيدة السورية: «منذ سنوات وأنا على استعداد تام لبيع كل ما نملك مقابل معرفة مصير زوجي وإطلاق سراحه، فما كان مني إلا أن بادرت بالتواصل مع أحد السماسرة وقدمت له كل المعلومات المطلوبة حول بيانات زوجي عسانا نستطيع الوصول لمعرفة مصيره». وزادت «الدمشقي»، «السمسار وهو أحد ابناء المدينة، تقاضى مبلغ 500 دولار أمريكي لصالح الضباط الذي يدير الملف، مقابل إبلاغي بأن زوجي لا يزال على قيد الحياة، وبعد سجال طويل معه ومن خلفه الضابط الأمني «لا أعرف اسمه أو الفرع الذي ينتمي إليه»، اتفقنا على مبلغ ثلاثة آلاف دولار مقابل حصولي على تسجيل صوتي لزوجي من داخل المعتقل، وفعلاً تم الأمر، وقام السمسار «وسيط ضابط المخابرات» بإسماعي التسجيل الصوتي من هاتفه الخاص دون السماح لي بنقل التسجيل لهاتفي الخاص». وأشارت زوجة المعتقل، إلى وجود مفاوضات حالية بينها وبين ضابط المخابرات الجوية، لمشاهدتها صورة زوجها، قائلة: «الضابط طلب مبلغ 7500 دولار أمريكي مقابل حصولي على صورة زوجي، والمفاوضات توقفت حالياً لعدم إمتلاكي المبلغ المطلوب، ورفض الضابط التنازل عن قيمة المبلغ». وأكدت السيدة السورية بأن العديد من العائلات السورية تقوم بخطوات مشابهة وتدفع مبالغ مالية كبيرة لسماسرة ضباط المخابرات التابعين للأسد مقابل معرفة مصير معتقليهم في سجون الأسد، وخاصة اولئك الذين مضى أكثر من خمس سنوات على اعتقالهم.

لماذا يخاف الأسد فتح ملفهم؟

الحقوقي السوري «أوس إبراهيم» قال لـ «القدس العربي»: «المعتقلون لدى النظام السوري هم السلاح الذي سيقضي على وجود النظام في المحافل الدولية، وفي حال وضع ملف المعتقلين على الطاولة سيكون المجتمع الدولي في حالة حرج كبيرة أمام الرأي العام، وبالتالي عليه اتخاذ قرارات حاسمة حيال الأسد، وهذا على ما يبدو لا رغبة للدول الكبرى في فعله حتى اليوم، والمعتقل السوري هو من يدفع الثمن. وأضاف، لاحظنا في الاتفاقيات الثنائية كافة بين النظام والمعارضة، أو المؤتمرات الدولية، بان الأسد تنصل من ملف المعتقلين بالكامل، حتى مؤتمر أستانة لم ينجح في تحقيق أي تقدم، وروسيا تدرك جيداً بأن فتح ملف المعتقلين في سجون يعني بالمطلق فتح محكمة لاهاي الدولية لاستقبال رموز النظام السوري في القتل والاعتقال.

عضو وفد المعارضة السورية في أستانا، النقيب «سعيد نقرش»، قال لـ «القدس العربي»: من المفترض أن جولة مفاوضات أستانة المقبلة ستكون محل نقاش لملف المعتقلين في سجون النظام السوري. وحول توقعاته بما سيتمخض عنه الاتفاق المقبل حول المعتقلين، قال «نقرش»: كرأي شخصي لا انتظر مفاجأة في المفاوضات بما يخص المعتقلين، ولكننا نعمل بكل إصرار على فتح هذا الملف، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين من سجون النظام، ومحاسبة الأسد على جرائمه بحق المدنيين السوريين. وأشار القيادي إلى أن نظام الأسد مصر على إغلاق ملف المعتقلين بشكل كامل، وعدم الكشف عن انتهاكاته، كون هذا الملف سيفتح على الأسد سجلات جرائمه وانتهاكاته لحقوق الإنسان. وقال ناشطون سوريون معارضون في العاصمة دمشق لـ «القدس العربي»: دمشق تحولت اليوم الى عاصمة الخوف، فالتشديد الأمني تضاعف بشكل كبير، ومخابرات النظام السوري، وحواجزه الثابتة والآنية تقوم بالتدقيق والتفتيش على النساء والرجال بشكل شخصي، وكل سوري يتنقل بين أحياء دمشق ويعبر حواجز الأسد معرض للاعتقال بشكل تعسفي. وأكد الناشطون بان مخابرات الأسد تقوم بتفتيش طلاب المدارس، بمن فيهم طلاب المرحلة الابتدائية، ويقوم عناصر الأمن بالتدقيق في حقائبهم، خاصة بعد التفجير الأخير الذي ضرب حي الميدان وسط العاصمة دمشق.