﻿حرب عنيفة على المحطات النفطية… غارات على ريف حماة وتقدم لقوات الأسد و«قسد» في دير الزور

حلب – «القدس العربي» : قتل تسعة مدنيين بقصف للنظام السوري على الغوطة الشرقية كما أصيب العديد من السكان بجروح وأدى القصف العنيف الى تدمير العديد من المنازل. وتزامناً تمكنت قوات النظام السوري مدعومة بميليشيات أجنبية من السيطرة على محطة (T2) النفطية الواقعة في ريف دير الزور الجنوبي، وذلك بعد معارك وصفها ناشطون بالعنيفة مع مسلحي تنظيم الدولة.

في حين سيطرت قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية الغالبية العظمى فيها، على ثاني أكبر حقول النفط السورية في ريف دير الزور. وأكدت مصادر محلية لـ«القدس العربي»، سيطرة قوات النظام مدعومة بميليشيات أجنبية على محطة (T2)، وذلك بعد معارك عنيفة مع مسلحي تنظيم الدولة.

وأشارت المصادر إلى أن محطة T2 التي سيطرت عليها قوات النظام تعتبر النقطة الوحيدة الواصلة من محطة ال T1 في العراق بخط قطره 48 إنشاً وتضخ النفط عبرها إلى ( T3 و T4 و T5 ) داخل الاراضي السورية ومنها إلى مرفأ طرطوس.

وأضافت، أن محطة T 2 يربطها مع حقل العمر النفطي في ريف دير الزور انبوب بقطر 24 إنشاً لنقل النفط ، وترتبط T 2 بعقدة طرق تصلها من الشمال بالميادين، ومن الشرق بالخرائج، والجنوب الشرقي بالحدود العراقية.

وفي المحافظة ذاتها سيطرت قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية الغالبية العظمى فيها، أمس الخميس على ثاني أكبر حقول النفط السورية في ريف دير الزور الجنوبي، وذلك بعد معارك مع مسلحي تنظيم الدولة.

وذكرت مصادر إعلامية مقربة من قوات سوريا الديمقراطية، تمكن مقاتلي «قسد» من السيطرة على حقل التنك بعد حصار دام لساعات عدة انتهى بانسحاب مسلحي التنظيم.

وبعد سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن على حقل التنك ثاني أكبر حقول النفط السورية في ريف دير الزور بعد حقل العمر الذي سيطرت عليه أيضاً في وقت سابق، فإن هذه القوات باتت تبعد نحو سبعة عشر كيلو متراً عن الحدود السورية العراقية في ريف دير الزور الشرقي.

وفي ريف حماة الشرقي قالت مصادر ميدانية لـ«القدس العربي»، إن طيران النظام السوري والروسي واصل غاراته الجوية المكثفة على قرى وبلدات عدة، مما أدى إلى دمار واسع في الأبنية السكنية وسقوط جرحى، في حين تعرضت بلدات البويضة واللطامنية في الريف الشمالي وعرفة في ناحية الحمراء في الريف الشرقي تعرضت لقصف مدفعي من قبل قوات النظام المتمركزة في مدينة حلفايا وحاجز أبو سمرة، أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخرين بجروح.

وطالب مجلس محافظة حماة الحرة، التابع للمعارضة السورية، المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان، بالوقوف عند التزاماتها، والضغط في سبيل وقف جرائم النظام وروسيا بحق المدنيين في ريف حماة الشرقي.

وجاء في بيان اطلعت عليه «القدس العربي» «أن عدد الغارات التي شنها الطيران الحربي للنظام السوري وحليفه الروسي وصل منذ 17 تشرين الأول/ اكتوبر إلى 250 غارة موثقة بالزمان والمكان، أسفرت عن سقوط أكثر من عشرة شهداء من المدنيين جلهم من الأطفال والنساء».

وأوضح أن طائرات النظام السوري والروسي لم تستثن في قصفها المدارس والمساجد والبنى التحتية، بل طالت سيارات الإسعاف ومراكز دفاع المدني والنقاط الطبية والمخيمات التي التجأ إليها الهاربون من آلة القتل للنظام والروس.

وأضاف البيان، إذا كانت الشماعة التي يبرر فيها النظام السوري وحلفاؤه وجود تنظيم الدولة في المنطقة، فإننا نؤكد أن نظام الأسد فتح الطريق أمامها للوصول إلى المناطق المحررة من ريف حماة الشرقي، حيث أنها دخلت بدباباتها وعناصرها أمام أعين قواته المنتشرة على طريق أثريا – خناصر.

ودعا المجلس في بيانه الهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى الوقوف عند التزاماتها والضغط على المجرمين لإيقاف جرائمهم في حق المدنيين، والتوقف عن استهداف البنى التحتية وتجاوز اتفاقية خفض التصعيد التي تم توقيعها في آستانة.

قصف الغوطة

أما على جبهة الغوطة الشرقية، في ريف دمشق فقد أفاد ناشطون لـ«القدس العربي» بمقتل تسعة مدنيين وإصابة آخرين جراء قصف مدفعي استهدف مدن وبلدات الغوطة الشرقية.

وأضافوا، أن مدن الغوطة الشرقية تتعرض للقصف المدفعي من قبل قوات النظام السوري، مما أسفر عن وقوع تسع ضحايا، حيث قتل في دوما ستة مدنيين، إضافة إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في المنازل، أما في سقبا فقد قتل إثنان من المدنيين، في حين قتل الطفل عبد الهادي السياد في بلدة عين ترما وأصيب سبعة آخرون نتيحة قصف مدفعي تعرضت له البلدة.

الخوذ البيضاء

ونظمت طواقم الدفاع المدني في غوطة دمشق الشرقية المحاصرة، وفي حماة وسط سوريا، احتجاجات على الحصار المفروض على منطقة الغوطة والذي تسبب مؤخراً بأزمة انسانية فيها أسفرت عن وفاة طفلين رضيعين.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) أن المظاهرات التي جرت امس في مدينة زملكا في الغوطة، ومدينة كفرزيتا بريف حماة، طالبت بالتدخل العاجل لفك الحصار المفروض على الغوطة منذ خمس سنوات. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «الغوطة الشرقية تستصرخكم» و«أنقذوا الغوطة الشرقية» و«تحركوا من أجل الأطفال الجياع في الغوطة».

ويعيش نحو 400 ألف مدني في الغوطة ظروفا إنسانية صعبة للغاية، بعد أن ضيق النظام مؤخراً الحصار المفروض على غوطة دمشق الشرقية عبر إحكام قبضته على طريق تهريب المواد الغذائية إلى الغوطة، ومنع بعض الوسطاء المحليين من إدخال أي مواد غذائية إلى المنطقة. وتوفي رضيعان قبل أيام في الغوطة بسبب سوء التغذية الناتج عن الحصار المفروض على المنطقة.