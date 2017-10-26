﻿بنتيكي المصاب سيغيب لأسابيع أخرى عن كريستال بالاس

لندن – رويترز: قال روي هودجسون مدرب كريستال بالاس إن المهاجم كريستيان بنتيكي سيغيب عن فريقه الانكليزي لفترة أخرى من أربعة إلى خمسة أسابيع ليواصل التعافي من إصابة بأربطة الركبة. ولم يشارك مهاجم منتخب بلجيكا البالغ 26 عاما منذ أصيب في خسارة أمام مانشستر يونايتد الشهر الماضي. وقال هودجسون: «غاب بنتيكي لفترة بين أربعة إلى خمسة أسابيع حتى الآن لكن تم إبلاغنا بأن إصابته تحتاج من ستة إلى ثمانية أسابيع للتعافي لذا سيظل خارج الخدمة». كما أكد أن لاعب الوسط لي تشونغ يونغ أصيب بكدمة جديدة خلال الخسارة 4-1 من بريستول سيتي في كأس الرابطة، بينما توجد شكوك حول غياب جيمس مكارثر عن اللقاء المقبل.

بلباو يجدد عقد لاعب وسطه فيسغا حتى 2021

مدريد – د ب أ: أعلن أتلتيك بلباو الإسباني عن تمديد عقد لاعب وسطه ميكل فيسغا لمدة عامين حتى حزيران/ يونيو 2021. وثبت فيسغا (24 عاما) أقدامه في صفوف بلباو وشارك في 12 مباراة الموسم الحالي. وقضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى سبورتينغ خيخون حيث شارك معه في 17 مباراة. وقال خوسيه انخل زيغاندا مدرب بلباو: «لقد سجل خمسة أو ستة أهداف في الموسم». وأضاف: «يملك كل الإمكانات اللازمة للوصول إلى المرمى ويلعب بشكل أفضل الآن، إنه لاعب متعدد المواهب وهذه هي النقطة الأهم».

إصابة الهولندي كارسدورب مدافع روما بقطع في الرباط الصليبي!

روما – د ب أ: أعلن روما الإيطالي عن إصابة مدافعه الهولندي ريك كارسدورب بقطع في الرباط الصليبي للركبة. وتأكد غيابه لعدة أشهر عن روما الذي انضم له مطلع الموسم الجاري من فينورد الهولندي، لكنه سجل ظهوره الأول مساء الأربعاء خلال الفوز على كروتوني 1/صفر قبل أن يتعرض للإصابة. وأكد روما في بيانه أن كارسدورب يعاني من قطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

فرض غرامة على بريمن بسبب جماهيره!

فرانكفورت – د ب أ: تعرض فيردر بريمن لغرامة مالية من الاتحاد الألماني بسبب سلوك جماهيره في المباراة أمام هيرتا برلين في البوندسليغا الشهر الماضي. وتعاركت الجماهير مع رجال الأمن والشرطة، كما ألقت بمواد شبيهة بالألعاب النارية في العاشر من أيلول/ سبتمبر خلال المباراة التي تعادل فيها الفريق مع مضيفه هيرتا برلين 1/1. وجرى تغريم بريمن 40 الف يورو، بينها 13 ألف دولار يمكن أن ينفقها النادي على المعايير الأمنية.

النجم أسامواه جيان يؤسس شركة طيران في غانا

أكرا – د ب أ: يستعد اسامواه جيان مهاجم منتخب غانا ونادي قيصري سبور التركي لتوسيع أعماله بعد حصوله على رخصة لتأسيس شركة طيران. ومن المقرر أن يطلق جيان اسم «بابي جيت ايرلاينز» على شركته الجديدة، والتي تركز على نقل البضائع في البداية قبل التحول لنقل الركاب. وتنقل جيان بين الدورين الإنكليزي والإماراتي ثم الصيني قبل أن يحط الرحال في تركيا، ويبلغ راتبه الاسبوعي حوالي 200 الف دولار أمريكي. ويستثمر جيان أمواله في العقارات واستخراج المعادن من المناجم وقطاع البترول.

ليفربول يرتبط بعقد طويل الأمد مع الويلزي الشاب وودبيرن

لندن – د ب أ: وقع المهاجم الويلزي الشاب، بن وودبيرن، على عقد طويل الأمد يربطه مع ليفربول الانكليزي، بعدما نجح في إثبات قدراته. وبات وودبيرن (18 عاما) أصغر لاعب يحرز أهدافا في تاريخ ليفربول، عندما نجح في هز الشباك خلال كأس المحترفين الموسم الماضي، لينتظم بعدها بقائمة الفريق الأول هذا الموسم. وقال المدرب الألماني يورغن كلوب: «إنها أخبار رائعة، لكنها لم تكن مفاجئة لي على الإطلاق. اللاعب لديه توازن مثالي وموهبة فريدة وسلوك قويم، من الجيد أن تتحلى بإحدى الصفتين، ولكنك بحاجة لأن تملك الحد الأقصى من كليهما حتى تصل إلى أعلى المستويات».

مباراتا كرواتيا واليونان في ملحق المونديال بدون جمهور!

زغرب – الأناضول: أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، إقامة المباراة التي ستجمع فريقه مع اليونان في الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم التي ستقام بروسيا 2018 بدون جمهور. وفي بيان نشر على موقع الاتحاد: «توصل الاتحادان الكرواتي واليوناني إلى قرار مشترك يقضى بعدم بيع تذاكر الى الجمهور في مباراتي الذهاب والإياب». وشهدت مباريات سابقة بين المنتخبين، أعمال شغب بين مجموعات من الجماهير، ومنها في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 ضمن التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس أوروبا 2012. وتقام مباراة الذهاب في زغرب في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، على أن تقام مباراة الإياب بعدها بثلاثة أيام فى بيرايوس اليونانية.