﻿فورمولا ــ 1 : فرص هاميلتون في التتويج باللقب في سباق المكسيك كبيرة

مكسيكو سيتي – د ب أ: تبدو حظوظ السائق البريطاني لويس هاميلتون في الفوز بلقبه الرابع في بطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى لفورمولا-1 في سباق المكسيك المقبل قوية للغاية.

وقبل ثلاثة سباقات على نهاية البطولة، يجمع سائق فريق مرسيدس في جعبته 331 نقطة مقابل 265 للألماني سيباستيان فيتيل، سائق فيراري. وفي ظل تفوقه بـ66 نقطة في الوقت الذي تتبقى فيه 75 نقطة قيد الصراع حتى نهاية البطولة، لن يحول بين هاميلتون والتتويج باللقب في سباق المكسيك الأحد المقبل سوى حدوث كارثة غير متوقعة. وسيتوج هاميلتون باللقب على مضمار «الأخوان روريغز» في الحالات الآتية: إذا حل في أحد المركز الخمسة الأولى. وإذا جاء ضمن المراكز التسعة الأولى ولم يفز فيتيل بالسباق. وإذا جاء فيتيل في المركز الثالث أو أقل أيا كان مركزه في نهاية السباق. وإذا لم يتمكن من تحقيق اللقب في سباق المكسيك، سيحظى السائق البريطاني بفرصتين إضافيتين في ساوباولو في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر وفي أبوظبي في 26 من الشهر ذاته.