﻿«كونميبول» يصف تجربته الأولى مع تقنية الفيديو بالإيجابية!

أسونسيون – د ب أ: وصف اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) بـ»الإيجابية» تجربة الاستخدام الأول لتقنية المقاطع المصورة «فيديو» المساعدة للحكام تحت إشرافه، في المباراة بين ناديي ريفر بليت ولانوس الأرجنتينيين مساء الأربعاء في نصف نهائي كأس ليبرتادوريس.

وقال ويلسون سينيمي، رئيس لجنة التحكيم في «كونميبول»: «كان نجاحا هائلا بعد عدة أشهر من العمل». وأضاف: «التحكيم كان رائعا، ولكننا كنا ندرك أنه في حال وقع أي خطأ ستكون هناك مساعدة حاضرة للحكام». وأشاد رئيس لجنة الحكام في «كونميبول» بعمل جميع أعضاء الاتحاد، وعلى رأسهم رئيس الاتحاد، الباراغواني أليخاندرو دومينغز، الذي يعد أحد أكثر الداعمين لعمل الحكام وتوفير وسائل مساعدة لهم لمساندتهم في أداء أعمالهم. ونشر موقع «كونميبول» تصريحات لرئيس نادي ريفر بليت، مارسيلو غايردو، الذي أكد خلالها أن تقنية «الفيديو» لم تجعل كرة القدم تفقد جوهرها وأنها لا تؤثر بشكل كبير على المباريات. وقال: «يبدو لي أمرا رائعا أن يحظى الحكام بهذه المساندة عندما يحتاجون إليها». وفاز ريفر بليت على ملعبه الأربعاء على لانوس بهدف نظيف في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس ليبرتادوريس.