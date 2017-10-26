﻿عالم التنس: الأسطورة السويسرية مارتينا هينغيس تعتزل مجددا بعد مسيرة 23 عاماً

سنغافورة – رويترز: أعلنت أسطورة التنس السويسرية مارتينا هينغيس أنها ستعتزل في نهاية البطولة الختامية هذا الأسبوع حيث تخوض اللاعبة المخضرمة (37 عاما) الفائزة بعدة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، منافسات الزوجي مع شريكتها التايوانية تشان يونغ جان.

وكتبت هينغيس في حسابها على «فيسبوك»: «لا أصدق أن 23 عاما مرت على أول مباراة لي في عالم الاحتراف». وتابعت: «السنوات التي تلت ذلك كانت من أكثر السنوات الرائعة في حياتي على الصعيدين الشخصي والاحترافي. لكنني أرى أن الوقت حان للاعتزال وهو ما سأفعله بعد مباراتي الاخيرة في سنغافورة». وستكون هذه المرة الثالثة التي تعتزل فيها هينغيس خلال مسيرتها الطويلة والحافلة والتي حققت خلالها 25 لقبا في البطولات الاربع الكبرى منذ مشاركتها الاولى في بطولات رابطة اللاعبات المحترفات في 1994. وخمسة من هذه الالقاب في الفردي وسبعة في الزوجي المختلط و13 في زوجي السيدات. وقررت هينغيس انهاء مسيرتها لاول مرة وهي في سن الـ22 عاما في 2003 بسبب الاصابات، وعادت الى المنافسات في 2006، ورغم انها حققت المزيد من النجاح في الزوجي أكثر من الفردي، فانها قررت الاعتزال ثانية بعد عام بعد ايقافها لمدة عامين بسبب ثبوت تعاطيها الكوكايين. وعادت هينغيس للرياضة للمرة الثالثة في 2013 وحققت نجاحا آخر في الزوجي. وقضت اللاعبة السويسرية 209 أسابيع في صدارة التصنيف العالمي، وفازت بالبطولة الختامية مرتين في الفردي وثلاث مرات في الزوجي ونالت فضية اولمبياد 2016 في زوجي السيدات مع مواطنتها تيميا باشينسكي. وأضافت: «أشعر بانني محظوظة بهذه المسيرة الرائعة والطويلة في عالم التنس. عشقت اللعبة منذ الصغر واشعر بالامتنان لكل التحديات والفرص والعلاقات والصداقات التي منحتني إياها هذه الرياضة».