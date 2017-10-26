﻿صحوة وستهام تقوده إلى الفوز على توتنهام وتشلسي يهزم ايفرتون

لندن – رويترز: عدل وستهام المتعثر في الدوري الانكليزي، تأخره بهدفين ليهزم توتنهام 3-2 على إستاد «ويمبلي» ليتأهل لدور الثمانية ل بطريقة مبهجة. وانتهت أول مباراة لإيفرتون تحت قيادة المدرب المؤقت ديفيد أنسوورث بالخسارة 2-1 أمام تشلسي في «ستامفورد بريدج».

وبدا أن توتنهام يسيطر أمام وستهام بعدما افتتح موسى سيسوكو له التسجيل في الدقيقة السادسة بعد تهيئة من الجناح الكوري الجنوبي سون هيونغ مين. وتراجع فريق المدرب سلافن بيليتش بنتيجة 2-صفر في الدقيقة 37 بعد أن هيأ سون الكرة لديلي آلي الذي غيرت تسديدته طريقها نحو الشباك بعد اصطدامها بديكلان رايس مدافع وستهام. وكان توتنهام، الذي أراح كبير هدافيه هاري كاين، في طريقه نحو دور الثمانية حتى أعاد اندريه أيو وستهام إلى أجواء اللقاء في الدقيقة 55 بعد لمسه للكرة عقب هجمة من اديميلسون فرنانديز أبعدها الحارس ميشيل فورم. وبعدها بخمس دقائق عادل أيو النتيجة حيث سجل في الشباك بعدما لعب اندي كارول الكرة برأسه لتجد مانويل لانزيني .واكتملت عودة وستهام في الدقيقة 70 بعدما قابل المدافع انجيلو اوغبونا ركلة ركنية من لانزيني على القائم القريب بضربة رأس دقيقة. وقال بيليتش الذي ثارت تكهنات كثيرة بشأن مستقبله: «نستحق ما حققناه ونحن سعداء بالطبع. هذا يمثل دفعة كبيرة». ومنحت ضربة رأس من انطونيو روديغر في الدقيقة 26، إضافة لهدف قبل النهاية بواسطة ويليان تشلسي الفوز 2-1 على إيفرتون ليحجز مكانه في دور الثمانية. وقدم إيفرتون، الذي يخوض أول مباراة تحت قيادة أنسوورث عقب إقالة رونالد كومان، أداء أفضل لكن هذا لم يكن كافيا لإيقاف النادي اللندني. وبعد ركلة ركنية قصيرة، أرسل تشارلي موسوندا تمريرة عرضية في عمق منطقة الجزاء ليرتقي لها روديغر ويضعها برأسه في شباك جوردان بيكفورد حارس إيفرتون. وأجرى كلا الفريقين عدة تغييرات على التشكيلة التي ظهرت في الدوري الممتاز، وبينما استطاع إيفرتون القيام بالضغط بشكل جيد في الشوط الثاني فإنه فشل في شق طريقه نحو المرمى. وضاعفت تسديدة منخفضة من ويليان اصطدمت بالقائم قبل أن تسكن الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع، الغلة لفريق المدرب أنطونيو كونتي رغم أن دومينيك كالفيرت ليوين رد بسرعة وأنهى هجمة جيدة في الشباك ليسجل هدف حفظ ماء الوجه لإيفرتون. وسيتم سحب قرعة دور الثمانية بمشاركة مانشستر يونايتد حامل اللقب ومانشستر سيتي متصدر الدوري وارسنال وبورنموث وليستر وبريستول سيتي المنتمي للدرجة الأولى، إلى جانب وستهام وتشلسي.