﻿كأس ألمانيا: ركلات الترجيح تقود البايرن لدور الـ16

برلين – د ب أ: واصل بايرن ميونيخ مسيرته بكأس ألمانيا، بعدما صعد لدور الستة عشر للمسابقة عقب فوزه 5/4 على مضيفه لايبزيغ بركلات الترجيح في دور الـ32.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمصلحة الفريق البافاري. ورغم النقص العددي الذي عانى منه لايبزيغ عقب طرد نابي كيتا في الدقيقة 54، بادر إيميل فورسبيرغ بالتسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 68 من ركلة جزاء. ولم يدم تقدم لايبزج طويلا، بعدما أدرك تياغو ألكانتارا التعادل للبايرن في الدقيقة 73. وودع هيرتا برلين البطولة مبكرا، عقب خسارته 1/3 أمام ضيفه كولن. وافتتح سيمون زولر التسجيل لكولن في الدقيقة 35، قبل أن يضيف زميلاه دومينيك ماروه وكريستيان كليمينس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 43 و64، فيما تكفل نيكلاس شتارك بتسجيل هدف حفظ ماء الوجه لهيرتا في الدقيقة 69، ليقتنص كولن بطاقة التأهل لدور الستة عشر. وتأهل شتوتغارت بعدما تغلب 3/1 على مضيفه كايزرسلاوترن، فيما اقتنص فولفسبورغ فوزا ثمينا 1/صفر من ضيفه هانوفر، وفاز نورمبيرغ بصعوبة بالغة على مضيفه أوزنابروك 3/2. ولحق فيردر بريمن بركب المتأهلين عقب فوزه 1/صفر على ضيفه هوفنهايم، فيما تغلب فرايبورغ على ضيفه دينامو دريزدن 3/1، وهايدنهايم على مضيفه يان ريغنسبورغ بخمسة أهداف مقابل هدفين.