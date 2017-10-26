﻿الدوري الإيطالي: ميرتنز يسجل هدفا رائعا في فوز نابولي على جنوى… وانتصار سهل ليوفنتوس

روما – رويترز: أضاف دريس ميرتنز هدفا مذهلا لقائمة أهدافه التي لا تنسى بعد أداء رائع في فوز نابولي 3-2 على مستضيفه جنوى ليستعيد صدارة الدوري الايطالي.

وأهدر بنيفنتو، المتعثر بشدة، فرصة الحصول على أول نقطة على الإطلاق في دوري الأضواء بعدما اهتزت شباكه في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وبعد لحظات من إدراكه التعادل، ليخسر 2-1 أمام مستضيفه كالياري، وهي الهزيمة العاشرة على التوالي لبنيفنتو هذا الموسم وهو رقم قياسي. ووضع ميلان صاحب الإنفاق الكبير، حدا لعدم فوزه في أربع مباريات متتالية في الدوري بتغلبه 4-1 على مضيفه كييفو، وتغلب يوفنتوس حامل اللقب بالنتيجة ذاتها على سبال ليرفع حصيلته إلى عشرة أهداف في آخر مباراتين.

وفاجأ جنوى ضيفه نابولي صاحب السجل الخالي من الهزيمة، عندما وضع عادل تعرابت الكرة داخل الشباك بعد أربع دقائق، لكن ميرتنز أدرك التعادل بعد عشر دقائق من ركلة حرة. لكن الأفضل من اللاعب البلجيكي لم يكن قد جاء بعد. وأرسل امادو دياوارا تمريرة عالية من منتصف الملعب إلى داخل منطقة جزاء جنوى ليسيطر ميرتنز على الكرة بلمسة رائعة ويسددها داخل المرمى بعدما لمست العارضة. وواصل نابولي اللعب بطريقته الرائعة القائمة على التمرير السريع، وتقدم بالهدف الثالث بعد مرور ساعة عندما حول ارفين زوكانوفيتش تسديدة ميرتنز بالخطأ داخل مرمى فريقه لكن الفريق الضيف كان عليه الصمود في النهاية بعدما قلص أرماندو ايزو الفارق لجنوى. ويملك نابولي 28 نقطة من عشر مباريات متقدما بفارق نقطتين عن الانتر الذي تغلب 3-2 على سامبدوريا. ويأتي يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن لاتسيو الذي انتصر 2-1 على مستضيفه بولونيا. ومنح فيدريكو برنارديسكي التقدم ليوفنتوس بتسديدة مباشرة وسجل باولو ديبالا هدفا من ركلة حرة. وقلص البرتو بالوسكي الفارق لسبال، الذي ألغى الحكم هدفا آخر له بداعي التسلل، قبل أن يضيف غونزالو هيغواين وخوان كوادرادو هدفين في غضون خمس دقائق ليوفنتوس. وهز هاكان شالهان اوغلو الشباك لميلان ليصبح أول لاعب تركي يحرز هدفا في الدوري الايطالي خلال 14 عاما منذ ايمري أوغلو مع الانتر ضد روما في 2003. وافتتح سوسو أهداف ميلان في الدقيقة 36 قبل أن يهز بوستيان سيزار شباك فريقه كييفو بالخطأ بعد ذلك بست دقائق. وأحرز شالهان اوغلو هدفه في الدقيقة 55 لكن فالتر بيرسا قلص الفارق لكييفو قبل أن يضيف نيكولا كالينيتش الهدف الرابع لميلان. وقاد المدرب روبرتو دي زيربي فريقه بنيفنتو للمرة الأولى هذا الموسم، بعد إقالة ماركو باروني الاثنين الماضي، في زيارته إلى كالياري الذي خسر آخر خمس مباريات. ومنح باولو فاراغو التقدم لكالياري في الدقيقة التاسعة وبعد ذلك بسبع دقائق أهدر ماركو ساو ركلة جزاء بعدما سددها في العارضة. وبدا أن بنيفنتو، الذي يلعب في دوري الأضواء للمرة الأولى، سيحصل على أول نقطة عندما أدرك بييترو ليميلو التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن احتفالاته توقفت بعدما أحرز ليوناردو بافوليتي هدف الفوز لكالياري. وسجل دييغو بيروتي هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة ليفوز روما 1-صفر على مستضيفه كروتوني.