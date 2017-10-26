﻿ السعودية تمنح الربوت «صوفيا» جنسيتها وجواز سفر

لندن – «القدس العربي»: الروبوت «صوفيا» الأشهر عالمياً، هي الاكثر تطوراً في جيل الروبوتات الحديثة حصلت فعلياً على الجنسية السعودية.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، شريط فيديو فــــي العـــالم العربي للروبوت المتحدثة ضمن مشروع «نيوم» الــذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

واستعرض المستشار الملكي في السعودية، سعود القحطاني، مقطع فيديو أظهر «صوفيا» أول روبوت في العالم يُمنح الجنسية وجواز السفر.

وقال: «مَنْح الجنسية والجواز السعوديَّيْن يأتي كبادرة رمزية لتبيان مستقبل مشروع نيوم».

وظهرت الروبوت «صوفيا» وهي تتحدث وتناقش أحـــــد المســــؤولين في مؤتمرات وحوارات مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تحتضنها الرياض.