﻿سافرت بطائرة لوحدها ودفعت 67 جنيها استرلينيا فقط

لندن ـ «القدس العربي»: في حظ وافر، استطاعت سيدة بريطانية السفر عبر طائرة كبيرة لوحدها بسعر زهيد للغاية. ووفق صحيفة «تلغراف» البريطانية، فإن كارون غريف دفعت 67 جنيها استرلينيا أي ما يعادل 84 دولارا لرحلة بين غلاكسو إلى كريت اليونانية.

وذكرت الصحيفة أن السيدة اختارت لنفسها مقعدا بقرب النافذة، وعلمت لاحقا أنها الوحيدة على متن الطائرة، في رحلة ستستمر 4 ساعات ونصف الساعة وأن اثنين من الركاب اعتذرا ولم يأتيا.

وتبلغ سعة الطائرة التابعة لشركة « جيت2» المنخفضة التكاليف 189 مسافرا ما يعني أن حجزها يتطلب دفع مبلغ 8700 جنيه.

وقالت إنها استمتعت أثناء الرحلة بوجبة مجانية وكثير من الهدوء، تماما مثل ذلك الذي يكون في طائرات الأثرياء. وهذه من آخـــــر رحلات موسم الصيف بين المملكة المتحدة واليونان، التي عادة ما تحمل عددا أقل من الركاب.