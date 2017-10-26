﻿التحرش الجنسي مشكلة مستشرية في شتى المجالات

نيويورك ـ أ ف ب: من السينما إلى السياسة، مرورا بمجالات الرياضة والموضة والمالية، تتوالى اتهامات التحرش والاعتداء الجنسي يوما بعد يوم، متسببة بسقوط رؤوس في الشركات المعنية.

وفي ما يأتي أبرز المجالات التي طالتها هذه الظاهرة.

السينما

كان هارفي واينستين منتجا نافذا في هذا القطاع، لكن منذ الخامس من تشرين الأول/أكتوبر، تتوالى الاتهامات بحقه بوتيرة شبه يومية، كان آخرها كشف الممثلة النرويجية ناتاسيا مارثه عن تعرضها للاغتصاب في فندق في لندن سنة 2008. وقد وجهت نحو خمسين امرأة تهما بالتحرش أو الاعتداء أو الاغتصاب للمنتج الحائز عدة جوائز.

ولم يسلم من هذا النوع من الاتهامات مخرجون ومنتجون آخرون، أبرزهم روي برايس مدير استوديوهات «أمازون» الذي استقال من منصبه والمخرج جيمس توباك. وكشفت نجمة البوب الأيسلندية بيورغ عن أنها تعرضت للتحرش من قبل «مخرج دنماركي» لم تكشف عن هُويته.

الموسيقى

صرف عازف البيس المتعاون مع مغني الروك ماريلين مانسون مساء الثلاثاء من مهامه بعد أن اتهمته صديقته السابقة جيسيكا آدمز باغتصابها في التسعينيات.

ونددت آدمز، وهي فنانة روك أيضا، بالممارسات السائدة في قطاع الموسيقى، مؤكدة أن شركة الإنتاج الموسيقي التي كانت تتعاون معها دفعتها إلى التزام الصمت بحجة أن «القيمين على نجاح مانسون» قد يدمرونها وفرقتها.

الإعلام

في العام الماضي قبل أن تنكشف فضيحة واينستين، استقال رئيس قناة «فوكس نيوز» روجر ايلز من منصبه بعد عدة اتهامات بالتحرش الجنسي، وتلاه المقدم الشهير بيل أورايلي في نيسان/أبريل 2017.

وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» مؤخرا عن أن أورايلي دفع 32 مليون دولار لموظفة هددت بملاحقته أمام القضاء.

ومنذ فضيحة واينستين، وجهت اتهامات إلى الفيلسوف والمحرر السابق لمجلة «ذي نيو ريبابليك» ليون ويزلتير. وهو قدم اعتذارات علنية الثلاثاء وتم التخلي عن مشروع مجلة كان يعتزم إطلاقها.

واستقال أيضا ايت لاندسمان محرر المجلة الفنية المرجعية «آرت فوروم» الأربعاء بعد أن اشتكت عليه 9 نساء بتهمة التحرش الجنسي، على ما أفادت «نيويورك تايمز».

الموضة

دعت عارضة الأزياء الأمريكية كامرون راسل الأسبوع الماضي زميلاتها عبر «إنستغرام» إلى الكشف عن تجارب الاعتداءات الجنسية، فحصدت كما كبيرا من الشهادات.

ويشتبه منذ زمن طويل بأن المصور الشهير في مجال الموضة تيري ريتشاردسون المعروف بصوره المثيرة كان يستغل جنسيا عارضات الأزياء، وقد لقبته مجلة « صنداي تايمز» البريطانية الأحد بـ «واينستين الموضة». وفي خضم هذه الأحداث سرعان ما قطعت مجموعات عالمية تعاونها معه، بدءا بمجموعة النشر «كوندي ناست» التي تملك مجلات عريقة مثل «فوغ» و»فانيتي فير» و «فالنتينو» و»بولغاري» و»ديزل».

المالية

قليلة هي حالات الاستغلال الجنسي التي تم الإبلاغ عنها في مجال المالية الذي يهيمن عليه الرجال، غير أن صندوق الاستثمار «فيديليتي» الذي يعد من أكثر صناديق الاستثمار نفوذا في العالم ومن المؤسسات القليلة في هذا المجال التي ترأسه امرأة، كشف الثلاثاء عن صرف مسؤولين وجهت إليهما تهم تحرش جنسي.

السياسة

من المعلوم أن مجال السياسة، في الولايات المتحدة وأوروبا خصوصا، يشكل بيئة مواتية لهذه الانتهاكات. ولعل خير دليل على ذلك الفضائح التي شهدها عهد الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.

ومنذ الاثنين، يجري في ولاية إيلينوي تداول رسالة تندد بكره النساء لا ترد فيها أسماء محددة لكنها تذكر عدة حالات تحرش جنسي ارتكبها سياسيون.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2016، أثار مقطع مصور في عام 2005 يظهر فيه الملياردير دونالد ترامب وهو يتباهى بقدرته على التحرش بالنساء وفعل ما يحلو له معهن، ضجة كبيرة.

وقد اتهم الرئيس السابق جورج بوش الأب (93 عاما) مؤخرا بسلوك غير لائق قام به إزاء ممثلة سنة 2013. واعتذر علنا الأربعاء.

رياضة

أكدت بطلة الجمباز الأمريكية السابقة مكايلا ماروني الأسبوع الماضي أنها كانت من ضحايا الطبيب السابق لفريق الإناث الذي كان يستغلها جنسيا.

وهي المرة الأولى التي تتكلم فيها علنا عن هذه المسألة، علما أن 22 تهمة رئيسية بالاعتداء الجنسي كانت قد وجهت لهذا الطبيب الذي يدعى لاري نصار في شباط/فبراير.

وقد استقال ستيف بيني رئيس اتحاد الجمباز الأميركي في آذار/مارس بسبب سوء إدارته لهذه الفضيحة التي طالت أكثر من 350 رياضيا.