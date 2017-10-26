﻿بث مباشر يعرض شخصين في وقت واحد… جديد «انستغرام»

لندن ـ «القدس العربي»: صار في الإمكان عبر انستغرام الظهور في بث مباشر لشخصين. حيث تعمل الشركة الرائدة في عالم مواقع التواصل الاجتماعي، على ميزة جديدة في البث المباشر وهي إمكانية إضافة شخص آخر ضمن البث ليظهر معك.

وأثناء البث المباشر ستجد زر add في زاوية الشاشة وبالضغط عليه يتم عرض قائمة المشاهدين من الأصدقاء لاختيار أي منهم وضمّه للبث المباشر. هذا يعني أن البث المباشر أصبح في إمكانه عرض شخصين معا، ويمكنك في أي وقت إزالة الشخص الحالي وإضافة غيره.

وعبر ظهور شخصين في البث المباشر يمكن زيادة التفاعل وبالتالي معدل بقاء المستخدم ضمن التطبيق نفسه وهذا ما تطمح إليه انستغرام دائما.

وللحصول على الميزة عليك تحديث تطبيق انستغرام سواء على أندرويد وآيفون.

وانستغرام هو تطبيق مجاني لتبادل الصور وشبكة اجتماعية أيضا، أطلق في أكتوبر /تشرين الأول عام 2010 يتيح للمستخدمين التقاط صورة، وإضافة فلتر رقمي إليها، ومن ثم مشاركتها في مجموعة متنوعة من خدمات الشبكات الاجتماعية، وشبكة إنستغرام نفسها.