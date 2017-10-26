﻿تقنية روسية تمنع «الإيدز» من استهداف الخلايا

موسكو ـ الأناضول: قال باحثون روس، إنهم طوروا تقنية جديدة تمنع فيروس نقص المناعة المكتسب «الإيدز» من استهداف الخلايا، ما يمهد الطريق لتطوير أدوية تمنع الإصابة بالمرض. وذكرت وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء الخميس، أن الأبحاث أجراها علماء في المركز الروسي الفدرالي للطب الفيزيائي والكيميائي.

وأوضح الباحثون أنهم قاموا بتحليل آليات التعديلات التي تطرأ على جينات البكتيريا والفيروسات التي تضمن لها التهرب من نظام المناعة.

وأضافوا إن من أولويات البحوث العلمية التي يُجريها المركز بحث العمليات الحيوية والكيميائية التي تشكل أساس تطور الأمراض في جسم الإنسان، ودراسة فيروس «الإيدز».

وأضافوا إن «الإيدز» يبحث بعد دخوله جسم الإنسان عن خلايا المناعة لينضم إلى مستقبلاتها باستخدام بروتينات خاصة، وتقوم عملية الانضمام بتشغيل عمليات اندماج غشاء الخلية مع غشاء الفيروس، ما يعد مرحلة أولى لاستهداف الخلية بالفيروس. وتمكن العلماء الروس من إنتاج جزء من الحمض النووي أو الحمض الريبوزي الذى يعرف باسم «أبتمر» (aptamer) بمقدوره التعرف على بعض الجزئيات التي يستهدفها الفيروس والانضمام إليها أيضًا. وأشاروا إلى أن «أبتمر» الذي طوره فريق البحث يتعرف على جزئية «الإيدز» فيتصل بها ويجعلها عاجزة عن استهداف الخلايا.

وعن أهمية ما توصلوا إليه، قال الفريق إن هذا الاكتشاف العلمي يمكن أن يستخدم لتطوير أدوية وقائية تحول دون الإصابة بفيروس الإيدز.