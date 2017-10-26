﻿الفنانة السورية رشا رزق مرشحة لجائزة «غرامي» العالمية

لندن ـ «القدس العربي»: في إعلان مفرح، تلقى جمهور الفنانة السورية رشا رزق، خبر ترشيحها لجائزة «غرامي». وقالت هي على حسابها الشخصي على «فيسبوك» أنه تم ترشيحعا للجائزة التي ترعاها «الأكاديمية الوطنية لتسجيل العلوم والفنون» في الولايات المتحدة الامريكية.

ورشحت رزق عن فئة أفضل فنان جديد وأفضل البوم موسيقي على ما أشارت.

ولدت المُغنّية السورية رشا رزق في دمشق في العام 1976. ظهرت موهبتها الموسيقية في الغناء منذ عمر مبكر، وبدأت بدراسة الموسيقى العربية في عمر التاسعة، شاركت في العديد من الأنشطة الموسيقية لفرق شابة أولها فرقة ليزر، ثم شكّلت مع إبراهيم سليماني فرقة «الأفق» ثم شكّلا في عام 1996 فرقتهما الحالية «إطار شمع» مع مجموعة من الموسيقيين. تقدّمت عام 1997 إلى امتحان القبول للمعهد العالي للموسيقى بعد أسبوعين من التحضير مع المغنية لبانة القنطار. ودرست على يد غالينا خالدييفا و ناتاليا كيريتشينكا وتخرجت عام 2002 بتفوق.