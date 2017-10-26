قيادي سلفي يمني يرفض تصنيفه “داعما للإرهاب”

“القدس العربي”- (وكالات): رفض قيادي سلفي يمني، الخميس، تصنيفه “داعما” لتنظيمي “القاعدة” و”الدولة” (داعش) من قبل الولايات المتحدة و5 دول خليجية.

ويعتبر هذا أول تعليق رسمي من شخصية يمنية تم إدراجها ضمن آخرين، في قائمة “داعمي الإرهاب”، من قبل وزارة الخزانة الأمريكية والسعودية والبحرين وقطر والإمارات والكويت.

واعتبر القيادي السلفي اليمني، عادل عبده فارع الذبحاني، المعروف بـ”أبي العباس″، في بيان، تصنيفه “داعما للإرهاب”، “اتهام بسلوك مسلك يخالف العقيدة التي نشأ عليها، ويخالف ما يحمله من احترام للدولة والحكومة، وما يسعى إليه من أمن محافظة تعز (جنوب غربي اليمن/التي ينحدر منها)، الذي ينعكس على البلاد كافة وعلى المنطقة بشكل عام”.

وقال أبو العباس، الذي عرّف نفسه، في البيان، بـ”قائد الجبهة الشرقية وجبهة الكدحة بتعز″ التابعة للمقاومة الموالية للحكومة الشرعية: “تعلمنا أنّ الجهاد يكون تحت راية من ولاّه الله أمرنا، وقد فعلنا وقاتلنا تحت راية فخامة رئيس الجمهورية الوالد عبد ربه منصور هادي”.

وأضاف “لبينا نداءه حين استنفر أهل البلاد للدفاع عن دينهم وعرضهم وأرضهم”، في إشارة إلى اجتياح الحوثيين وقوات صالح لمحافظة تعز، في مارس/آذار 2015.

وتابع أنّه قاتل “بالتعاون مع دول التحالف، وعلى رأسهم مملكة التوحيد ومهوى قلوب الموحدين (السعودية)، ودولة الإمارات العربية، فقدموا لإخوانهم في اليمن الغالي والنفيس، بل ضحّوا بخيرة رجالهم وهم يدافعون معنا وعنا كتفا إلى كتف”، وهي ذات الدول التي قامت بإدراجه في القائمة.

ولفت إلى أنه “قاتل مع كل الشرفاء في تعز وغيرها من الأراضي اليمنية حتى عرف الجميع صدقه والتف حوله المجتمع كافة، يجمعهم دين وبلد وجيش وطني واحد وقيادة واحدة، وتظلهم مظلة التحالف المباركة، حتى تم تحرير الكثير من البلاد”.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الكويت تصنيف 11 شخصا وكيانين في اليمن، ممولين وداعمين لتنظيمي “القاعدة” و”الدولة” الإرهابيين. وبهذا تكون الكويت خامس دولة خليجية تقوم بهذا الإجراء، بعد السعودية والبحرين وقطر والإمارات.