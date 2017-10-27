محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

“القدس العربي” – وكالات: قضت المحكمة العليا الأسترالية أن نائب رئيس الوزراء بارنابي جويس، غير مؤهل لمنصبه بسبب ازدواج الجنسية، لأنه كان يحمل جنسية نيوزيلندا أيضاً، عندما ترشح للانتخابات العام الماضي.

ويعني هذا الحكم أنه ينبغي على الحكومة الائتلافية أن تدعو إلى إجراء انتخابات تكميلية لمقعد جويس في البرلمان.

وبموجب الدستور الأسترالي، لا يستطيع الأشخاص الذين يحملون جنسيات دول أخرى أن يشغلوا مناصب سياسية.

وقد طُلب من المحكمة البت فيما إذا كان جويس وستة من النواب الآخرين يخالفون الدستور عندما تم انتخابهم للبرلمان.

وقضت المحكمة باستبعاد أربعة مشرعين آخرين من مناصبهم فيما كان وضع الاثنين الآخرين قانونياً .